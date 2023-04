Alejandro Díaz, el último romántico | El joven reveló por qué le regaló un ramo de flores a su novia: “La amo mucho y quisiera ir por más”

Luego de la romántica sorpresa que le realizó a su novia, Alejandro Díaz, más conocido como “El último romántico” contó que es oriundo de Oberá, pero que cada vez que extraña a su pareja viaja hasta la capital misionera. En cada oportunidad, conquista aún más a su amada.

La romántica sorpresa que vivió una estudiante de la Escuela Superior de Comercio Nº 6 “Mariano Moreno”, de la ciudad de Posadas, se volvió viral en las redes sociales y capturó el corazón de muchos usuarios. Todo sucedió cuando la joven salía del establecimiento educativo y se encontró con su novio, quien le regaló un ramo de flores.

Alejandro Díaz, protagonista de historia de amor, reveló que jamás sintió vergüenza sobre el hecho pero que sí estaba bastante nervioso por la cantidad de estudiantes que se reunieron sobre la calle Junín para presenciar como él entregaba un ramo de flores a Camila, su novia.

Tímido, sonriente y muy romántico, contó que están enamorados desde hace cinco meses. Estuvo de viaje y al regresar, intentó sorprender. Compró un ramo de flores, se acercó hasta el establecimiento educativo y se llevó todos los aplausos.

“Estaba esperando que salga, había llegado media hora antes. Empiezan a salir los alumnos y me hablan. Cada vez salían más y más y hacían un espacio en el pasillo”, contó en referencia a los estudiantes que se reunieron para filmar y aplaudir la situación.

En ese sentido, Alejandro comentó que nadie lo asesoró cómo sorprender a su amada. “Es la primera vez que regalo algo así”, contó en un móvil de Canal 12.

“Vergüenza no tuve, estaba nervioso. Cuando ella no salía, me puse bastante nervioso”, afirmó entre risas.

Por último, Ale dejó un mensaje para su novia “es una gran persona, gracias por estar conmigo siempre. La amo mucho y quisiera ir por más”, relató

Recordemos que el gesto de amor no pasó desapercibido para los demás estudiantes que, emocionados, aplaudieron y ovacionaron al joven por su acción. Pronto, las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales, donde se convirtió en un verdadero fenómeno viral.

En las redes, los usuarios no tardaron en catalogar al joven como el “último romántico”, ya que en tiempos donde la tecnología y las redes sociales dominan nuestras vidas, los gestos románticos como estos parecen cada vez más escasos.

La viralización de la romántica sorpresa que un joven le hizo a su novia con un ramo de flores no solo generó admiración y ternura, sino que también provocó diversos comentarios en las redes sociales.

Entre ellos, algunos usuarios expresaron su opinión, como aquellos que afirmaron que “si me hacen eso, me muero” o quienes se burlaron de la reacción de la chica.

Sin embargo, también hubo comentarios más positivos y emotivos, como aquellos que manifestaron su deseo de ser parte de una historia de amor así, o que expresaron su admiración por el joven por su gesto romántico.

“La poca reacción que tiene la mina me genera violencia, a mi me llegan a regalar flores y empiezo a saltar de felicidad y lo abrazo re fuerte y lo lleno de besos no sé”, señaló un usuario de la red social del pajarito.

En definitiva, la sorpresa con las flores se convirtió en un tema de conversación y debate en las redes sociales, demostrando que el amor y la ternura siguen siendo temas que despiertan interés y emociones en la sociedad.