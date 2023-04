Fútbol Femenino: la misionera que sueña con debutar en la primera de Banfield

La jugadora Misionera de 18 años, Eliana Rosa, se encuentra en Banfield, donde está viviendo una estadía feliz y exitosa. Actualmente, se encuentra en una etapa intermedia, con un pie en reserva y otro en primera, y está trabajando para consolidarse en el equipo principal.

Contanos cómo estás viviendo tu estadía en Banfield.

Eliana Rosa: Cada día estoy más feliz por todo lo que estoy logrando. La verdad que estoy muy feliz, muy ansiosa por saber qué va a pasar de acá en adelante. Muy lindo el grupo que se formó y en el que me agregaron.

¿En qué etapa estás? ¿Cómo te sentís vos de cara a esta posibilidad que se puede dar?

ER: Ahora estoy a mitad, ponele que tengo un pie en reserva y el otro en primera. La verdad que el objetivo ahora es tratar de poner los dos pies en primera. Veremos qué pasará esta semana y si me vuelven a citar para primera.

Tal vez te interese leer: Orgullo misionero: las sampedrinas Eliana Rosa y Debora Doreis, claves en los planteles de Banfield

¿Ya hiciste las pruebas o estás todavía en esa etapa?

ER: Mi llegada a primera fue así. El fin de semana pasado la reserva debutó contra Boca. Entré en el segundo tiempo jugando de tres y a mitad del segundo tiempo me subieron adelante. Fui la figura del partido, donde ahí me observó la entrenadora de primera y vio todo lo que hice. Fui la jugadora destacada y me premió en esta oportunidad para jugar y entrenar toda la semana con primera y estar citada en el banco.

Entonces da la sensación de que podrías ya quedarte Eliana.

ER: Y ojalá que sí. Ayer, el domingo, apenas terminó el partido, le pregunté a mi entrenadora de reserva si esta semana tenía que seguir entrenando con reserva o con primera. Me dijo que hasta el jueves siga con primera y que después veamos qué pasa.

Es una chance que hay que aprovechar. Imagino que ahora le estás poniendo el doble del esfuerzo con esta posibilidad.

ER: Sí, obvio que sí. La verdad estoy literalmente muy orgullosa de que esto esté pasando ya muy rápido. No me lo esperaba que sea tan rápido. Era como un objetivo a fin de año y ya en abril ya está pasando esto.

Contanos si vos te sentís identificada con alguna jugadora de fútbol femenino acá de nuestro país o si decís, bueno, me gustaría ser como tal jugadora.

ER: Y ahora la que le está rompiendo es Yami Rodríguez, así que ojalá en poco tiempo pueda ser como ella o al menos entrar a la Selección Argentina.

Y en Banfield, ¿Tenés algún referente en el plantel?

ER: En Banfield tengo una, se llama Bernet, juega de titular en primera y juega por el lado izquierdo de once.

Si vos tenés que hablar de tu juego, ¿Cuáles son tus puntos fuertes?

ER: La velocidad y el buen despegue cuando hacemos el versus uno contra uno, que te sumas sola contra las defensoras.

¿Crees que tenés chances por ahí de sumar minutos, quizás si te convocan para el próximo partido el fin de semana?

ER: Y si me convocan para el próximo partido, tendría mucha suerte, sí.