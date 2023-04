(Reuters) - Un juzgado estadounidense iniciará este martes un proceso contra Donald Trump para hacer frente a la demanda civil presentada por la escritora E. Jean Carroll, que acusa al expresidente de Estados Unidos de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes a mediados de los años noventa.

Se espera que comience la selección del jurado en el tribunal federal de Manhattan, donde la excolumnista de la revista Elle también acusa a Trump de difamación.

Trump, de 76 años, ha negado haber violado a Carroll, de 79. Calificó su denuncia de “engaño” y “completa estafa” en una publicación de octubre de 2022 en su plataforma Truth Social. El expresidente dijo que Carroll se inventó el encuentro para promocionar sus memorias, añadiendo: “¡No es mi tipo!”.

Trump no está obligado a asistir al juicio. Sus abogados han dicho que es posible que no comparezca, alegando la probabilidad de que se produzcan problemas de seguridad y retrasos por tráfico. Los abogados de Carroll han dicho que no planean llamar a Trump para que comparezca como testigo.

Si Trump testificara, probablemente se enfrentaría a un agresivo interrogatorio. Trump ha atacado en reiteradas ocasiones a Carroll en términos personales desde que ella lo acusó públicamente por primera vez de violación en 2019. El político ha afirmado que está padece una enfermedad mental.

El juez de distrito Lewis Kaplan, que supervisa el caso, ha decidido mantener en el anonimato a los miembros del jurado, incluidos los abogados, para protegerlos del posible acoso de los partidarios de Trump.

El juicio podría durar entre una y dos semanas.

Trump, favorito del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, se enfrenta a una serie de demandas e investigaciones.

Entre ellas, las acusaciones penales del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por presuntos pagos para silenciar a una estrella del porno.

Trump se declaró inocente de esos cargos el 4 de abril en un tribunal del estado de Nueva York.

El expresidente estadounidense también se enfrenta a acusaciones civiles de fraude por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en relación con la empresa que lleva su nombre.

Trump también se enfrenta a investigaciones penales sobre la interferencia en la carrera presidencial del estado de Georgia en 2020 y sobre documentos clasificados del Gobierno recuperados en su residencia de Mar-a-Lago, además de pesquisas sobre su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.

En todos estos casos, Trump ha negado cualquier irregularidad.

Otros acusadores podrían testificar

Carroll dijo que su encuentro con Trump en la tienda Bergdorf Goodman se produjo a finales de 1995 o principios de 1996.

Dijo que Trump la reconoció, llamándola “esa señora de los consejos”, y le pidió ayuda para comprar un regalo para otra mujer.

Carroll dijo que Trump la “llevó” a un vestidor donde cerró la puerta, la forzó contra la pared, le bajó las medias y la penetró. Ella dijo que se liberó después de dos o tres minutos.

Los abogados de Trump podrían intentar socavar la credibilidad de Carroll señalando que no llamó a la policía y que guardó silencio públicamente durante más de dos décadas.

También podrían cuestionar su incapacidad para recordar la fecha o incluso el mes de la supuesta agresión.

Carroll ha dicho que el movimiento “Me Too” la inspiró a denunciar.

Se espera que testifiquen dos mujeres en las que dijo haber confiado después del ataque, la escritora Lisa Birnbach y la expresentadora de noticias Carol Martin.

La lista de testigos de Carroll también incluye a otras dos mujeres que han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada, que el expresidente niega.

Los abogados de Carroll podrían utilizar su testimonio para establecer un patrón de supuestos malos tratos de Trump a las mujeres.

También se espera que presenten ante el jurado una cinta del programa de televisión “Access Hollywood” de 2005, en la que Trump hace comentarios gráficos y vulgares sobre las mujeres.

Carroll ha demandado a Trump por difamación, después de que este negara por primera vez su denuncia de violación en junio de 2019, cuando aún era presidente de EEUU. Ese caso, que sigue pendiente, también está en manos del juez de distrito Kaplan.

