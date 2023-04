Coaching profesional, para lograr un cambio positivo y mejorar el desempeño en las organizaciones

El coaching es una profesión en tendencia que demuestra un crecimiento exponencial en el mercado. Se desarrolla en distintos ámbitos de la vida profesional y personal, trabajando con grupos o individuos y demostrando resultados positivos en un corto período de tiempo.

“No podría explicar cuáles de todas las preguntas motivadoras del couching fueron las que planteó en una primera charla de café, pero esos 30 minutos de conversación amena y sincera con un couching me llevaron a hacer un cambio interno, no inmediatamente, sino en un proceso de tiempo. Pero entendí que desde ese momento, tuvo las habilidades para facilitarme las herramientas que necesitaba y que me ayudaron a enfocar de otra manera mi rol en la organización, lo que repercutió en forma positiva en mi espacio de trabajo y también impactó en bienestar en mi vida”, relata Lorena.

Es que esta profesión los prepara para saber escuchar, gestionar y movilizar con interrogantes a descubrir aquello que inconscientemente está demorando a alcanzar tus metas o bienestar. Qué te resta motivación, cuáles son las dificultades que encontrás para alcanzar objetivos, qué carencias pensás que enfrentas de predisposición personal o de gestión de liderazgo y confianza en tu ámbito laboral, en tu organización o en tu propia vida, son algunas de las causas que un coach puede ayudar encontrar a identificar a las distintas organizaciones y personas.

Se habla mucho del couching ¿pero de qué se trata esta profesión?

El coaching es un proceso que busca mejorar el desempeño y, para esto, apunta a detectar cuáles son los obstáculos que impiden el logro de los objetivos. De esta forma, el coach realiza un análisis y seguimiento del tema, acompañando a su cliente hacia una mejora en proceso de tiempo determinado: ayuda a entender lo que está pasando, contribuye a ponerlo en palabras, analizarlos y buscar posibles soluciones pero guiando a su cliente para que logre responder sus propias preguntas.

Cuando se trata de organizaciones, se aplica el coaching ejecutivo, también conocido como coaching organizacional.

En este caso, los coaches acompañan a la o las personas a identificar y potenciar sus talentos y acortar la brecha entre el objetivo y el cumplimiento del mismo. Para hacerlo, el profesional detecta emociones, sesgos y juicios de valor que se manifiestan en la cotidianidad laboral de su cliente. De esta forma, el coach aporta nuevas herramientas y perspectivas para que se desenvuelvan mejor y más cómodamente en sus tareas.

El couching ayuda a entender lo que está pasando, contribuye a ponerlo en palabras, analizarlos y buscar posibles soluciones pero guiando a su cliente para que logre responder sus propias preguntas.

Una profesión en auge

La profesión crece exponencialmente: un estudio global llevado a cabo por la Federación Internacional de Coaching (ICF, por sus siglas en inglés) expuso un crecimiento del 54% entre el año 2019 y 2022, alcanzando los 100.000 profesionales de coaching. Esta expansión impacta en la ganancia total del año para la industria, la cual creció a $4.564 billones USD – un aumento del 60% comparado con el estudio global de ICF lanzado en el 2020.

Una vez estudiada la profesión en las distintas escuelas que ofrecen sus programas y obtenido su respectivo título, es importante certificarse como coach.

Estas certificaciones profesionales las otorga la Federación Internacional de Coaching (ICF), organización y fuente de recursos más importante del mundo, que cuenta con más de 57.000 miembros y presencia en 170 países. Dichas certificaciones, indican que se han alcanzado estándares y requisitos específicos diseñados para desarrollar las habilidades de coach. Asimismo, provee beneficios como:

Ser la única certificación de coaching reconocida a nivel mundial

Altos estándares profesionales para los clientes

Tarifas más altas y mayores ingresos anuales

Aprendizaje continuo y prácticas reflexivas

En conclusión, el coaching es una profesión en tendencia que demuestra un crecimiento exponencial en el mercado. Se desarrolla en distintos ámbitos de la vida profesional y personal , trabajando con grupos o individuos y demostrando resultados positivos en un corto período de tiempo.

Fuente: Federación Internacional de Coaching (ICF)