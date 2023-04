Mientras el dólar blue roza los 500 pesos, el titular del BCRA Miguel Ángel Pesce visitó la Casa Rosada este martes. Crecen las expectativas por una nueva suba de tasas de interés.

“Pesce (por el titular del Banco Central) continúa en su cargo”, afirmaron fuentes oficiales en un día donde los rumores de su posible salida se mezclaron con la suba del dólar blue, en 4,5% superando los $460.

El titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce ingresó cerca de las 16 horas a la Casa Rosada citado por el presidente Alberto Fernández. En la reunión, que fue breve, se conversó acerca de “la generación de expectativas negativas en mercados marginales del dólar, que no fueron convalidadas en los mercados formales”, según informaron fuentes del Banco Central.

También, Pesce le informó al primer mandatario que “el BCRA registró una nueva rueda positiva en el mercado de cambios donde acumuló compras en abril por casi US$ 200 millones mientras afronta pagos extraordinarios por importación de energía”.

Aunque, no pudo ser confirmado oficialmente, seguramente el tema de la reciente suba de la tasa de interés, que evidentemente no conformó a los mercados, habrá estado entre los puntos de discusión. En este sentido, no se descarta que el Banco Central pueda tomar alguna medida respecto a la tasa de interés.

En el mercado, se especula que sería necesario que el BCRA imponga más restricciones a la salida de divisas. En este contexto, algunos son críticos respecto a que aún se habilite la compra del “dólar ahorro” como asimismo los gastos por turismo.

La brevedad de la reunión obedeció a que el primer mandatario tenía previsto recibir a las 16 horas al presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, Vuong Dinh Hue.

La visita se produjo luego de que el BCRA informase que compró u$s106 millones en el mercado de cambios y finalizó en verde por tercera rueda consecutiva. De esta forma, el resultado de abril pasó a ser positivo por u$s190 millones. Además, se registraron operaciones por el dólar agro por u$s105,8 millones y el acumulado en esta tercera etapa se mantiene en u$s1.390 millones.

Si bien, el titular del BCRA estuvo en la Casa Rosada casi dos horas, tras su breve encuentro con el jefe de Estado, estuvo conversando con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello

En tanto, en el Palacio de Hacienda continuaban trabajando para reforzar las divisas del Banco Central. En este sentido, según cálculos preliminares, Economía estima un ingreso para los próximos meses de más de 3 mil millones.

Asimismo, este jueves viajarán para Washington parte del equipo económico para continuar de manera presencial las conversaciones con el staff del Fondo Monetario Internacional.

Cabe recordar que se está llevando a cabo negociaciones con el FMI a los efectos de rever las metas y algunos objetivos del programa. Asimismo, Economía aspira a lograr que el Fondo anticipe más de 10.000 mil millones de dólares.

