Proponen crear “centros de familia” en cada Municipio para ayudar a víctimas de adicciones

El candidato a gobernador Isaac Lenguaza dijo que la asistencia a las familias que atraviesan por adicciones debe estar al tope de la agenda. Propone convocar a iglesias y ONGs para el trabajo en equipo.

El candidato del Frente la Fuerza de Todos señaló que la falta de contención a jóvenes y sus familias por problemas de adicciones es un reclamo constante y desesperante en cada rincón de Misiones, tanto en zonas urbanas como rurales. “Extrañamente nadie quiere hablar ni comprometerse desde la gestión con el tema adicciones pero la droga está metida en cada barrio, cada pueblo, rico o pobre. Atraviesa todas las capas sociales, pero son las mamás de familias menos favorecidas las que no tienen a donde ir cuando un hijo o familiar cae en la adicción. Si no fuera por la iglesia, por los pastores y algunas ONGs, nadie les ayuda” refirió.

En ese sentido, explicó que su propuesta para abordar la problemática consiste en crear las Casas de Familia, que serán centros integrales de atención primaria de adicciones y en los que convocarán también a quienes ya vienen trabajando en el tema desde la sociedad civil.

Estas Casas de Familia funcionarán en todas las localidades, explicó, y para ello reubicará personal especializado, contratará profesionales de la materia y convocará a los referentes que hoy por hoy ya trabajan en adicciones. “Hay abordajes que son multidisciplinarios, incluso desde lo espiritual. Hay como un tabú en torno de las adicciones entre quienes toman las decisiones políticas, los profesionales que no son convocados y los referentes espirituales que son los que se involucran pero no se les reconoce el aporte. Si realmente queremos ayudar a nuestros jóvenes, tenemos que usar coordinadamente todos los esfuerzos” señaló.

Y agregó que un fenómeno del que también se habla muy poco son las adicciones en zonas rurales y en aldeas mbya guaraní, donde el flagelo también asecha a adolescentes y jóvenes. “Hay mamás que nos contaron que prefieren que sus hijos estén presos para no encontrarlos muertos. Hay drogas muy pesadas que yo ni siquiera sabía que existían y que corren por todas partes, como la pedra o el paco que destruyen a los chicos en meses. Cuando una familia enfrenta el tema suele ser tarde, y no tienen a donde salir corriendo, no tienen a quién preguntar ni quién los contenga, es terrible” agregó, y finalizó señalando que “no se puede hablar de una provincia de vanguardia destinada a los jóvenes cuando no se aborda en serio el mayor problema que los amenaza ni hay lugares para internarlos para salvarles la vida. Vamos a tomar este tema como prioridad y vamos a actuar con seriedad cuando sea gobernador”.