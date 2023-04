El Rowing impuso condiciones en Villa Cabello y se quedó con el duelo ante Aguará para quedar como único escolta del líder CURNE. La próxima fecha recibe a Sixty, que marcha en la última colocación.

CAPRI se quedó con el duelo interzonal del fin de semana en el Torneo Regional NEA. Como local, el elenco misionero venció a Aguará de Formosa por un claro 35-10, sumando el bonus para acercarse más a CURNE de Resistencia, líder de la zona A.

Con dos victorias y otras tantas derrotas, el quince de Villa Cabello es escolta de los últimos campeones y, el próximo fin de semana, volverá a jugar ante su gente, recibiendo a Sixty de Resistencia.

En el restante partido jugado ayer, Regatas Resistencia logró una importante victoria como visitante en Paraguay superando por un ajustado 33-27 a San José.

El próximo fin de semana, por la quinta fecha de la Zona Campeonato, los partidos de agenda serán: CAPRI vs. Sixty y CURNE vs. Regatas (por la Zona A), Aguará vs. Taraguy y Aranduroga vs. San Patricio (por Zona B), mientras que CURDA vs. San José, será el interzonal.

Tal vez te interese leer: Super Rugby | El misionero Martín Bogado apunta a volver ante Chiefs

Posiciones

Misiones quedó en el podio del Regional U-13 de Básquet https://t.co/Azryup8VJ1 — misionesonline.net (@misionesonline) April 24, 2023



Fuente: Diario Época