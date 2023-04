Realizan charlas sobre cuidado responsable, castraciones y maltrato animal en colegios de Posadas

En el mes del animal y con el objetivo de concientizar sobre el cuidado de las mascotas y el maltrato animal, la asociación Tu Mascota es Familia lleva adelante charlas en escuelas y colegios de la ciudad de Posadas.

La demanda surge de las mismas entidades educativas que muestran cada vez más interés por la temática y se contactan con voluntarios y voluntarias para coordinar las visitas. Este mes visitaron el BOP N°1 aunque la actividad ya se realizó anteriormente en el NENI N°2079 del barrio Fátima, el colegio Roque González, el colegio Nacional, el BOP N°8 de Villa Cabello y el Centro Educativo Polimodal N°26.

La asociación tiene a la educación como principio y base para generar un cambio de conciencia real en pos del bienestar, tanto de animales como de la sociedad en general, ya que explican que se trata de una cuestión de salud pública. Un animal con el calendario de vacunas completo, cuidados adecuados, paseos regulares, buena alimentación y castrado es una mascota saludable que no transmite enfermedades, no provoca accidentes y no ataca a personas en las calles, explicaron.

Durante las charlas abordan temas como la necesidad de brindar atención veterinaria adecuada, la importancia de castrar a los animales para evitar la reproducción desenfrenada y enfermedades futuras tanto en caninos como en felinos, las leyes de protección animal que existen para evitar el maltrato animal, además de contar las múltiples actividades que llevan adelante como equipo voluntario de trabajo.

Si sos docente, autoridad escolar o estudiante y querés que vayan a tu escuela, podés contactarte a los teléfonos: 3764-170605 (Lucas) o al 3755-585027 (Daiana) y coordinar la visita.