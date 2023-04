(Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes la apelación presentada por el informático Stephen Thaler contra la negativa de la Oficina de Patentes y Marcas locales de concederle patentes por los inventos creados por su sistema de inteligencia artificial.

Los jueces rechazaron la apelación de Thaler a la sentencia de un tribunal inferior, según la cual las patentes sólo pueden concederse a humanos y que su sistema de inteligencia artificial no podía necesitar el creador legal de dos inventos que, según él, había generado.

Thaler fundó Imagination Engines Inc, una empresa de tecnología avanzada de redes neuronales artificiales con sede en Saint Charles, Misuri. Según Thaler, su sistema DABUS, abreviatura de Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, creó prototipos únicos de un portabebidas y una baliza luminosa de emergencia totalmente por sí solo.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y un juez federal de Virginia rechazan sus solicitudes de patente de los inventos alegando que DABUS no es una persona. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, especializada en patentes, esas decisiones establecidas el año pasado y dijo que la ley de patentes del país exige inequívocamente que los inventores sean seres humanos.

Thaler dijo a la Corte Suprema que la IA se está utilizando para innovar en campos que van desde la medicina a la energía, y que rechaza las patentes a las creaciones generadas por IA “cercena la capacidad de nuestro sistema de patentes -y frustra la intención del Congreso- de estimular óptimamente la innovación y el progreso tecnológico”.

Entre los perjudicados de Thaler en su caso ante la Corte Suprema se encuentran el profesor de Derecho de Harvard Lawrence Lessig y otros académicos que afirmaron en un escrito que la decisión del Circuito Federal “pone en peligro millas de millones (de dólares) en inversiones actuales y futuras, amenaza la competitividad de Estados Unidos y llega a un resultado contrario al lenguaje llano de la Ley de Patentes”.

Thaler también ha solicitado patentes de DABUS en otros países, como el Reino Unido, Sudáfrica, Australia y Arabia Saudita, con un éxito limitado. El Tribunal Supremo del Reino Unido conoció en marzo del recurso de apelación interpuesto por Thaler.

Thaler también ha impugnado la decisión de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de denegar la protección de los derechos de autor del arte creado por su IA.

