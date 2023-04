Fredi Vivas, experto en Inteligencia Artificial: “No le tengas miedo, aprendé cómo funciona”

El reconocido experto en la materia de Inteligencia Artificial, visitó la provincia de Misiones hace algunos días y brindó una charla junto a alumnos de la UNaM, dándoles un primer acercamiento, para el buen uso de esta herramienta que llegó para quedarse.

Fredi Vivas, brindó una conferencia y dialogó con Misiones Online en su visita a la provincia de Misiones, en lo que fue su primera visita a la tierra colorada. El mismo es Ingeniero en Sistemas Informáticos, CEO y Fundador de RockingData, Autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas?, alumno de “Singularity University” ubicada en una sede de la NASA en Silicon Valley, y Profesor en la Universidad de San Andrés.

Su visita a Misiones fue a raíz de una charla para estudiantes de la UNaM, en el marco de los 50 años de la institución. Sin embargo, el experto aprovechó para hablar de todo un poco.

Aseguró que la inteligencia artificial es la globalización en su máxima expresión, y que es más vieja de lo que creemos: “La inteligencia artificial, si bien tiene más de cincuenta años, en los últimos diez o 15, lo estamos pudiendo incorporar en todo lo que hacemos. Capaz no nos damos cuenta o en casi todo el mundo digital avanza y eso requiere más inteligencia artificial y se va a volver como una cosa transparente en los próximos años”, comentó Vivas.

Sobre las sensaciones que genera en la sociedad, tiene una firme idea que tiene que ver con “conocer para aprender”: “Creo que la mejor manera de hacer esto es entender un poco más. Hay una frase que me gusta mucho que es ‘No le tengas miedo, entendé cómo funciona’. Yo toda la gente que conozco que tiene mucho miedo, es gente que nunca tocó nada con inteligencia artificial o que o que desconoce todos los procedimientos, entonces lo lógico es que sea como una caja negra para esas personas y que por ahí tiendan a o a dos sentimientos o tiendan a pensar que es como mágico y les va a perjudicar en su trabajo cotidiano, en su vida cotidiana, o vienen a pensar que no les va a servir nunca”.

La revolución artificial

“Estamos hablando de una revolución industrial basada en una cosa específica que es la economía del conocimiento, que otras revoluciones industriales fueron distintas. Entonces imaginamos un robot en una fábrica levantando algo de peso o un robot. Si el movimiento tiene que ser así para arriba o para abajo, o hacerlo en determinado horario, o acercarlo para esa inteligencia. Esa capacidad de aprender de las máquinas, no la teníamos como una herramienta, ni menos para cuestiones creativas, como hoy hablamos de texto generadas por inteligencia artificial, imágenes, generar aprendizajes y toda esa revolución claro que afecta a puestos de trabajo que quizás antes, hace cinco años, no pensábamos que iba a estar tan afectada”, sostiene Vivas.

Asimismo, afirma que para que llegues a esa conclusión tenés que entender más de cómo funcionan estas tecnologías. “Pero los riesgos siempre están las tecnologías a lo largo de la historia. Causaron daños? Si, mirá, yo me acuerdo un ejemplo cuando tenía 15 años, vi por primera vez Internet y me acuerdo de la situación, estar en una sala como esta y que lleven una computadora pantalla negra y se conectó a Internet. Si en ese momento el profesor que me estaba aplicando de eso me decía mirá que en la internet puede haber secuestros, puede haber dark web donde se trafique en armas y drogas y otras cosas, vos decís, che, esto no está bueno”.

Entre otras tantas cosas, habló de cómo afectará al trabajo: “Yo trabajo en una profesión que hace 15 o veinte años que no existía y eso va a seguir pasando. Así como hablamos de trabajo, si hablamos de cómo lo hago, cómo van a cambiar en el sentido de que hay tareas que no vamos a hacer más, que la van a hacer, las máquinas van a cambiar, en que va a haber roles que probablemente no existan más y que va a haber roles que antes no existían y van a existir”, afirmó.

Lejos de demonizar esta herramienta, Fredi Vivas abogó por la buena utilización de la misma para la vida diaria, para el estudio o trabajo, siempre sobreponiendo la figura humana presente en los procesos reales. “Es entender y desarrollar criterio, que es una habilidad del futuro, desarrollar criterios, analizar situaciones y donde lo implemento y hasta dónde lo implemente y cuál es la modalidad de colaboración humano máquina, no la última”.

