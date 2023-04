En solo 24 horas condenaron a un conductor que conduciendo en contramano, borracho y drogado, atropelló a un delivery

Un hombre de 39 años, recibió una condena de parte de la justicia, a solo 24 horas de haber provocado un siniestro vial, al manejar en contra mano, alcoholizado y drogado. Recibió una pena de tres años en suspenso y la prohibición de manejar durante cuatro años.

Ayer sábado automobilita que circuló en sentido contrario por el túnel de Avenida del Libertador, Buenos Aires, chocando y atropellando a un repartidor de motocicleta que trabajaba en la zona, fue condenado por la justicia. El automovilista de 39 años, conducía borracho y drogado al momento del incidente. Fue identificado como F.O.

Recibió una condena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación para manejar vehículos por cuatro años. La investigación del caso fue llevada a cabo por Leandro Galvaire, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Flagrancia Norte, y la secretaría a cargo de la doctora Agustina Garcia Nani. La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, Lorena Tula del Moral, fue quien dispuso la condena en un proceso rápido.

El incidente tuvo lugar en Belgrano, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente a las 5:30 de la mañana del viernes. El conductor del vehículo, un Volkswagen Gol Trend gris, accedió al corredor en sentido contrario y chocó de frente contra un repartidor de delivery que circulaba en la dirección correcta. El joven de 26 años, Nahuel Andrés Diante, sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital Fernández, donde permaneció en observación durante algunas horas. Diante fue dado de alta más tarde con fracturas en la pierna izquierda y la mano derecha, pero sin otras lesiones asociadas.

Más tarde se descubrió que el conductor, F.O., estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas al momento del incidente. Fue detenido por la Policía de la Ciudad, quienes le realizaron un test de alcoholemia que reveló que tenía más del doble del nivel de alcohol permitido en sangre. Además, el narcotest que le practicaron dio positivo para metanfetamina. También se encontró que el vehículo involucrado en el incidente tenía ocho infracciones en la Ciudad de Buenos Aires y 19 en la provincia de Buenos Aires, incluyendo varias por exceso de velocidad.

A pesar de las graves circunstancias del incidente, la sentencia del tribunal fue en suspenso, ya que la pena no superaba los tres años. F.O. no irá a prisión, pero sí estará inhabilitado para conducir vehículos durante cuatro años. La decisión del tribunal se basó en el hecho de que el conductor no tenía antecedentes penales.