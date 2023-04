Dólar blue: ¿Porqué subió y que pasará en los próximos días?

La semana pasada el precio de la divisa estadounidense en el mercado informal terminó en un récord de 442 pesos, luego de varios días de mucha tensión política en el oficialismo y rumores de renuncias importantes.

El Gobierno nacional atravesó una semana de alta tensión financiera y política, plagada de rumores -ninguno resultó cierto-, con renuncias y negociaciones. El dólar blue llegó a un récord histórico nominal de $442, mientras continuó la preocupación por las reservas en el Banco Central.

En medio de la tempestad, el ministro Sergio Massa, protagonista central de todo lo ocurrido, está buscando dólares para estabilizar la situación al menos hasta las elecciones.

El trascendido de que el ahora exasesor presidencial Antonio Aracre se preparaba para reemplazar a Massa en el ministerio de Economía fue la mecha que detonó la tensión. El funcionario que apenas había asumido hace 3 meses, salió eyectado de su oficina, en medio de acusaciones surgidas desde el propio Gobierno de que le habría anticipado a las cerealeras una fuerte devaluación cuando asumiera en Hacienda. A esa supuesta promesa le atribuyeron fuentes del BCRA el hecho de que el día miércoles no haya habido liquidación de dividas de los agroexportadores pese al dólar soja. Nadie confirmó en on esa versión.

El dólar blue y los financieros comenza a acelerar su escalada tras superar la barrera de los $400. Mientras esto ocurría, el debate por la dolarización de la economía argentina lanzado por el precandidato presidencial Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, ganó espacio en la agenda mediática y generó más ruido en el mercado.

La propuesta fue ampliamente criticada tanto por la dirigencia política como por economistas de todo tipo. Ya la habían escuchado los empresarios que se reunieron en el Llao Llao, en Bariloche, quienes tampoco la recibieron con las mejores expectativas. Allí también expusieron Patricia Bullrich, quien prometió una salida «inmediata» del cepo cambiario si es presidenta, y Horacio Rodríguez Larreta, quien fue más cauto en ese sentido y se enfocó en la necesidad de avanzar en reformas profundas del ámbito económico y laboral.

El debate sobre dolarización y cepo cambiario tiene un punto clave: ¿a cuánto se disparará el tipo de cambio? Algunos hacen la cuenta y calculan un dólar a $2.000. Otros explican que ese valor no es viable por las graves consecuencias que traería.

Los rumores, fundados o no, en el mercado siguieron corriendo. Funcionarios puestos en duda, nombres que se barajaron, informes con proyecciones sobre el rumbo del dólar, alteraron al mercado. En busca de calma, el Gobierno hizo circular que buscaría que el FMI le adelante desembolsos de fin de año para estabilizar la situación actual en el frente cambiario. Mientras que todas las acusaciones fueron para Aracre a quien responsabilizaron de la crisis y la disparada del dólar blue.

“Es impresionante la cantidad de rumores. Me he pasado todo el día respondiendo mensajes de que no hay devaluación el lunes, ni Alberto va a renunciar o dejar el gobierno este fin de semana”, dijo el ministro de Economía de Argentina, Massa, en un audio de 27 segundos que se viralizó y del que dio cuenta la agencia Bloomberg.

Esto fue el viernes, cuando ya la agenda informativa estaba con el foco sobre la renuncia de Alberto Fernández a una candidatura para buscar su reelección. En paralelo, los dólares marcaron récords. El blue pegó un nuevo salto hasta el récord nominal de $447 en la punta vendedora, aunque terminó el día en $442. Y los tipos de cambio financieros superaron por primera vez los $440, en una jornada de tensión política y alta volatilidad en el mercado de cambios.

Como dato positivo, el Banco Central compró u$s289 millones y alcanzó ahora un saldo positivo en el mes de u$s81 millones, revirtiendo el saldo negativo mensual.

Algunos bancos privados dejaron trascender que el mercado legal estuvo muy trabado porque no funcionó el validador de la AFIP, que autoriza las operaciones, en lo que se interpretó como un intento del gobierno de frenar la escalada alcista de la divisa marginal.

Para cerrar la semana, el Ministerio de Economía informó que le abrirá un sumario a la sociedad de bolsa Max Capital S.A. por correr rumores sobre temas que podrían impactar a la economía argentina. Entre ellos, el de una supuesta devaluación del 50% del peso que tendría lugar el próximo lunes y sobre una renuncia por parte del ministro Sergio Massa.

El mensaje con rumores habría sido enviado a todos los clientes de la empresa y, a partir de eso, se hizo viral rápidamente. Y desde el gobierno también comenzaron a recibir consultas desde fondos en el exterior respecto de esa información, situación que dejó en evidencia lo que estaba sucediendo.

¿Por qué subió el dólar blue y qué puede pasar?

Además de todo este ruido político y los rumores, la suba del dólar blue puede atribuirse a un retraso frente a la inflación; con el último dato de 7,7% de marzo, el aumento del costo de vida en el primer trimestre fue del 21,7%, mientras en el mismo período el dólar informal subió 12,9%.

Además, aunque el BCRA subió la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo, la inversión no alcanza a rendir más que la inflación, por lo que muchos ahorristas se volcaron a dolarizar sus carteras.

¿Qué puede pasar ahora con el dólar blue? En gran parte dependerá de que la espuma baje. Varios analistas del mercado insisten en la necesidad de un plan urgente de estabilización. Y prevén que el dólar blue siga en aumento a medida que incrementen su valor los dólares financieros.

En la semana ya se había conocido un informe de LatinFocus Concensus Forecast, que reúne la opinión de 40 bancos y consultoras económicas locales y del exterior, con sus pronósticos sobre el dólar y la inflación.

De acuerdo al nuevo documento, la inflación cerrará 2023 en el 107%, por encima de lo esperado (+7p.p). El nuevo informe es más pesimista que el anterior respecto al IPC en un año que será complejo en términos macroeconómicos no sólo por la sequía sino también por el año electoral. Vale recordar que un mes antes, los encuestados determinaron que la inflación iba a cerrar en 100,3%.

La previsión más pesimista en cuanto a la inflación la tiene los técnicos de FIEL en un 130% mientras que la más optimista prevé un 76,1% y corresponde a Economist Intelligence Unit.

En cuanto al tipo de cambio, la mayoría de los economistas estiman que el dólar oficial terminará en $363 a fines de diciembre. Se trata de una suba de $15 respecto al informe del mes anterior. La previsión de máxima para 2023 es de un dólar a $513, autoría de la consultora OJF, mientras que la de mínima es de $261, según Torino Capital. Si el dólar blue sigue acelerando en sintonía, es de esperar que acompañe la tendencia. Con información de Ambito.com.