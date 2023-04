Premios Platino 2023: «Argentina, 1985» fue elegida Mejor película iberoamericana

En la gala en Madrid era la producción más nominada (14). Se llevó finalmente 5. Más argentinos premiados. Todos los ganadores. Tal vez el único momento de silencio de una ceremonia frenética lo provocó Ricardo Darín con su "nunca más".

Argentina, 1985 iba como favorita a los Premios Platino al cine iberoamericano, con 14 nominaciones. Obtuvo finalmente media docena. Logró el galardón a mejor filme, aunque la verdadera victoria parece haber radicado en lo que no se puede medir: el efecto emocional.

​»La mitreneta», que había surcado Venecia, Cannes, Los Ángeles, La Habana, Berlín y Sevilla se hizo sentir este sábado 22 en el IFEMA, un espacio vanguardista con más de 30.000 m2 útiles y auditorio con capacidad para 1.812 personas.

Darín levantó con felicidad otro premio por Mejor interpretación masculina y destacó a la película sobre el Juicio a las Juntas como «la primera argentina hecha en pandemia». Dedicó la distinción a «la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Strassera».

El primer argentino en llegar a la alfombra roja había sido fue Juan Minujín (nominado por El Suplente y a cargo de la entrega de un galardón a Creador de serie). El último y esperadísimo, Darín. El ausente, Benicio del Toro. La hipnótica: Natalia Oreiro con un vestido diseñado por ella en homenaje a Evita.

​»El gran logro de Argentina, 1985 es que hizo que pisara la alfombra roja de Madrid Norman Briski», bromeó RD ante el grabador de Clarín.

La ceremonia arrancó con un colorido show que hizo bailar al dúo de El secreto de sus ojos al compás de Madre Tierra, de Chayanne. Más tarde, Sebastián Yatra, uno de los artistas más promocionados, cantó Una noche sin pensar, pero su voz no lo acompañó de la mejor manera.

La primera estatuilla de la jornada fue para la producción chilena 1976, de Manuela Martelli, y las primeras decepciones argentinas, el no premio para Alejandra Flechner, presente en la sala y nominada como Actriz de reparto por Argentina, 1985; así como Carlos Portaluppi en la categoría masculina.

Otras decepciones: cuando cerca de las 21 el director Pablo Trapero entregó el premio a mejor director cientos se sorprendieron. El galardón no era para Santiago Mitre, sino para Rodrigo Sorogoyen, por As bestas.

Hubo que esperar más de una hora para que Argentina levantara la bandera. Guillermo Francella recibió su distinción a Mejor Interpretación masculina en serie por (El encargado, Star+). Minutos después, Micaela Saiegh repitió en el rubro Mejor Dirección de Arte (Argentina, 1985).

El Platino de Honor -en manos del Presidente de estos galardones, Enrique Cerezo- lo recibió Benicio del Toro. «La fiebre como actor me empezó como a los 18 años cuando estudiaba en la Universidad de California», comenzó su extenso discurso el puertorriqueño. «Cuanto más grande es el sueño, más grande es la duda».

«Fui rechazado en la mayoría de las audiciones que hice. Un día un director de casting me dijo: ¿Estarías dispuesto a cambiar tu nombre? En Estados Unidos los latinos somos minoría…»

«Los latinos no somos todos un monolito, no somos todos iguales. (…) Tal vez estoy aquí porque supe pedir ayuda. Soy de esos actores que no pierde nada por pedir ayuda. No soy el primero en tener crisis de identidad. Este viaje ha sido mezcla de inseguridad e inspiración».

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de la actriz colombiana Carolina Gaitán, su colega española Paz Vega y el actor Omar Chaparro.

Con este aterrizaje en la gala madrileña, el recorrido de la película que narra el Juicio a las Juntas corona una increíble ruta mundial. Fue ovacionada durante 9 minutos en su proyección durante el Festival de Cine de Venecia, reconocida con el Premio FIPRESCI, otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica; obtuvo el Premio del Público en el Festival de San Sebastián y el Golden Globe como mejor película de habla no inglesa; el de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya y estuvo ternada al Oscar como Mejor película internacional.

Entre premiación y premiación, los musicales coparon la ceremonia. Uno de los primeros shows fue el del actor Michel Brown (aquí famoso por Jugate conmigo y emigrado hace más de 20 años a México). Cantó Lamento boliviano.

La estatuilla de los Platino fue diseñada por el valenciano Javier Mariscal y según sus palabras- representa «la figura de una mujer que con un gesto ancestral posa con los brazos en alto y el mapa de Latinoamérica centrado».

Fueron 12 los países competidores en las distintas categorías: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

(Fuente: Clarín)