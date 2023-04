Feriado del lunes 24 de abril: quiénes tendrán un fin de semana largo

Cada 24 de abril se conmemora el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, esta fecha fue incluida en el calendario oficial como día no laborable y no se considera feriado nacional. Esto significa que el empleador es quien toma la decisión de otorgar o no el día libre a sus trabajadores.

Qué se conmemora en el feriado del 24 de abril

Desde el 2007, a través de la promulgación de la Ley 26.199, en Argentina se declara que el 24 de abril se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos por el genocidio del pueblo armenio ocurrido en 1915 por parte del gobierno del Imperio Otomano.

Al ser día no laborable, significa que el empleador es quien decide si sus trabajadores asisten o no, y en el caso de trabajar no se cobra el doble, como sí sucede en los feriados nacionales.

Feriados 2023: cuál es el próximo fin de semana largo

Pensando en lo que viene, después del finde largo de Semana Santa, en la Argentina el próximo feriado es el 1° de mayo, el Día del Trabajador. Este 2023, ese día cae lunes, lo que incluirá el sábado 29 y el domingo 30 de abril.

1° de mayo (Día del Trabajador).

25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes).

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

9 de julio (Día de la Independencia).

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

25 de diciembre (Navidad).

¿Cuáles son los feriados con fines turísticos en 2023?

Viernes 26 de mayo: puente con el feriado del jueves 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 19 de junio: puente con el martes 20 de junio, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Viernes 13 de octubre: es feriado para lograr un fin de semana largo de cuatro días, por el traslado del feriado del 12 de octubre (Día de la Respeto a la Diversidad Cultural) al lunes 16 de octubre.