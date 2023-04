Barrionuevo- Verón nuevas acciones para el Consejo de la Magistratura

El próximo viernes 28 de abril el Colegio de Abogados de Misiones elegirá a sus representantes para integrar el Consejo de la Magistratura y entre las propuestas se encuentra la lista “Derecho en Acción” conformada por María Gabriela Barrionuevo y Fernando Veron que representan a un gran número de profesionales comprometidos con la jerarquización de la profesión.

En esta búsqueda de la jerarquización de la profesión este grupo de profesionales propone generar una trasformación en el proceso de selección de jueces, a partir de la implementación de acciones que ayuden a transparentar la decisión respecto a las personas más idóneas para integrar ternas y de esta manera mantener una mejor sincronicidad entre letrados y magistrados y funcionarios judiciales, en pos del justiciable.

La dupla Barrionuevo- Verón buscará que quienes lleguen a las entrevistas personales, una vez superados los exámenes escrito y oral, también cuenten con una evaluación psicológica; que las entrevistas orales sean de acceso público incluso luego de concluida su transmisión en vivo; y en el caso que los aspirantes a los cargos sean magistrados en funciones que sea considerado el estado de sus funciones para acceder al nuevo espacio a ocupar.

Las elecciones en el Colegio de Abogados serán el próximo 28 de abril de 2.023, de 8:00 a 18:00 hs.

Habrá mesas para la votación en cada una de las Circunscripciones Judiciales, en los siguientes domicilios:

● Calle Santa Fe No 1.562 de la Ciudad de Posadas.

● Calle San Martín No 823 de la Ciudad de Oberá.

● Calle San Juan No 1.732 de la Ciudad de Eldorado.

● Calle Manuel Belgrano No 66 de la Ciudad de Puerto Rico.

● Calle San Lorenzo 14 – Local 3 de la Sub Delegación de Leandro N. Alem.

● Calle Juan XXIII S/N esquina Ricardo Balbín, de la subdelegación San

Vicente.

● Calle Balbino Brañas No 92 de la subdelegación Puerto Iguazú.

● Salón INYM, predio Expo Yerba Av. Islas y Av. Centenario de la Ciudad de

Apóstoles.

● Edificio ex Epet 1er. piso Microcine del punto digital, en Av. El Libertador

1.271 de la Ciudad de Montecarlo.

Para conocer todas las propuestas de la lista “Derecho en Acción” toque el código QR en la imagen adjunta.