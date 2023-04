Rotonda Acceso Sur y Tierra del Fuego de Posadas: La Policía de Misiones insta a la prevención de incidentes viales con los puestos de controles de tránsito

La semana pasada surgieron quejas de algunos transeúntes por los controles que realiza la policía en la rotonda acceso sur de Posadas y Tierra del Fuego. Atribuyen a estos controles una cierta ralentización del tránsito.

Juan Carlos Fernandez- Radio República

Ante esto, el comisario general Juan Carlos Fernández, director de Seguridad Vial de la Policía de Misiones, dio a conocer los detalles de los controles que se están llevando a cabo en la zona.

Fernández explicó que desde el inicio del año se planificó una serie de operativos para prevenir accidentes en la zona, y que uno de los puntos críticos es el tramo de la costa sur. En total, existen cinco puestos estratégicos en la zona, que permiten actuar de manera inmediata ante cualquier incidente.

Sin embargo, Fernández destacó que el puesto de control que se encuentra en la rotonda de Tierra del Fuego es uno de los puntos críticos donde se han registrado problemas. “Por ahí recorro constantemente esos lugares, salgo a ver los lugares y es un lugar donde se observa que no se está respetando por ahí la circulación de los que hacen rotonda”, explicó el comisario.

Además, aclaró que no se ha registrado ningún tipo de incidente con respecto a siniestros viales en el puesto de control que se encuentra antes del ingreso a la costanera Costa Sur, refutando los rumores de que ese control podría haber sido el motivo de la colisión que se registró recientemente.

“En el caso nuestro, la directiva que tenemos al personal no es un control de tránsito, sino un puesto para prevención de algún tipo de siniestro. Inclusive hay sectores donde hay un personal solo con la motocicleta, con todos los elementos de señalización, para que el vehículo que venga a una velocidad no autorizada, ya tenga la prevención, hay un patrullero policial para que los vehículos traten de circular con moderación, la idea nuestra es prevención, por eso ya con coordinación y la Dirección General de Seguridad, se fue armando esos puestos para prevenir siniestros viales, pero es simplemente por la cuestión de tránsito”, expresó.

Sobre la rotonda de Tierra del Fuego, el comisario Fernández expresó su opinión sobre posibles medidas para prevenir accidentes en esa zona: “creo yo que con unos reductores de velocidad antes de la rotonda, eso ayudaría mucho porque eso evita que los vehículos lleguen a alta velocidad en esa zona”.

Respecto a la presencia de cámaras y radares, el comisario confirmó la existencia de radares fijos colocados más adelante del ingreso a la rotonda y que controlan la velocidad de los vehículos: “tenemos unos radares, hay radares fijos que están colocados con el controlador de velocidad, la velocidad autorizada”.

En cuanto a la posibilidad de utilizar la aplicación “Mi Argentina” para mostrar la documentación del vehículo en caso de no tenerla físicamente, el comisario aclaró que en la provincia de Misiones solo está legislado el uso digital del seguro del vehículo: “Una cuestión por la que no está legislado, es porque no tenemos las herramientas necesarias en caso de que se tenga que retener esa documentación y cómo realizar el trámite correspondiente”.

El comisario también destacó la importancia de contar con la documentación actualizada, y explicó que la aplicación Mi Argentina puede ser útil para verificar la vigencia del seguro del vehículo: “Presentando la aplicación, le suele, le salta toda la póliza donde a nosotros nos interesa ver si está dentro de la fecha correcta, si esa póliza es correcta o no, la fecha de vencimiento, es lo que nos interesa a nosotros, los controles correspondientes”.

