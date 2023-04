Hugo Passalacqua destacó que la instalación en Misiones de la planta de la firma Agro Sustentable abre puertas para el desarrollo de la biotecnología

Este viernes se presentó la planta de la empresa Agro Sustentable que fabrica bioinsumos en el Parque Industrial de Posadas. El candidato Hugo Passalacqua acompaño en el acto al Ing. Carlos Rovira, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, a su compañero de formula Lucas Romero Spinelli, entre otros funcionarios y directivos presentes.

Hugo Passalacqua, destacó la presentación de la planta industrial de la empresa Agro Sustentable. Lo interpretó como el último eslabón de “una larga cadena ‘Bio’ que arrancó hace tiempo”, con la puesta en funcionamiento de la Biofábrica, en una mirada del Frente Renovador centrada en el pueblo misionero y dejando de lado la grieta y el centralismo de la capital argentina.

“Quiero felicitar todo la gente que hizo posible esto, la gente de Agrosustentable, biotecnología, y lo resalto porque esto tiene una secuencia. Esto comenzó, si hacemos memoria, en el año 2006 se inaugura la Biofábrica, única en Latinoamérica, hoy trabaja a pleno con materia prima y recursos 100% misioneros», comenzó diciendo Passalacqua.

Asimismo expuso que el camino siguió con el trabajo de muchas leyes en la Cámara de representantes, relacionadas al desarrollo de la biotecnología, y al funcionamiento del Instituto Misionero de Biodiversidad, al cual catalogó como “el único enclave que cuida la biodiversidad en el país”.

“Todo ese círculo que hace al cuidado, tiene su más reciente hito en el Silicon y la resultante es una empresa de esta magnitud”, agregó el funcionario.

En este sentido, agregó que esta secuencia viene acompañada de una mirada misionerista, alejada de las disputas nacionales. “Estamos en un país unitario, donde supuestamente las decisiones que se toman en Buenos Aires validan todo lo que ocurre en el país. Hay una doble grieta, una geografía que tiene a Misiones muy lejos y una grieta que yo la llamo patológica, que es sociopolítica de la dirigencia, no de la gente, la gente está unida”.

Debido a esto, afirmó que “todas esas disputas las trasladan a sus partidos provinciales, lo cual enturbia al resto de las provincias, que están buscando partidos provincialistas como la Renovación”.

Añadió además: “En Misiones esa separación de esa pre-grieta, se hizo cuando el Ing. Rovira nos invita al espacio de la Renovación, era una especia de armonía, veníamos de lugares distintos, se rompió con eso y se hizo una amalgama inteligente, inclusiva, para que venga el que quiera”.

Siguiendo esta línea, mencionó lo hecho con el Puerto de Posadas y el plan de trabajo que abarca la expansión del mismo y del desarrollo de otros puntos en la provincia. “Esa grieta se suple también con acciones, el Puerto de Posadas, es 100% con recursos de los Misioneros, Buenos Aires lo único que hizo es poner la firma”.

“Si donde estamos sentados ahora y trazas con un compás tenés a 10 kilómetros el Silicon, el CEPARD, el Aeropuerto que nos prometieron aero carga y no nos cumplieron, el Puerto que nos prometieron la hidrovía y todavía no cumplieron, está la ruta, el centro del conocimiento. Es un pedazo del mundo del futuro», sostuvo Passalacqua.

Afirmó además que este tipo de presentaciones hará que otras empresas tomen el valor para establecerse en el Parque Industrial y otras partes de la provincia, en el marco de la sustentabilidad.

“Esta multiplicación de los vienes y servicios alimentarios que va a tener la provincia y otras biotecnologías que se van a ir instalando con seguridad. Atrás de esto vendrán biotecnologías para otro tipo de producción, de otros tipos de insumo.

Por último, volvió a remarcar y aclarar que “el camino de Misiones es olvidándose de la grieta, para nosotros no existe y no existirá. Desde el momento cero, la consigna fue, ‘el poder está en la gente’ y la gente no quiere grieta”, cerró Hugo Passalacqua.