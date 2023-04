Posadas | Emprendedora hace cestas con caña de castilla, ella está desde la plantación hasta la…

María Ana Surniak es emprendedora, hace cestas con caña de castilla, actualmente forma parte de todo el preso comercial: planta las cañas, las corta, elabora las cestas y las vende. Tiene su taller en su casa, por delante la propiedad humilde pero bien cuidada y en la parte trasera una gran plantación de cañas, su principal insumo para el trabajo.

Esto es así porque ella participa de todo el proceso de su comercio, iniciando por la plantación de la materia prima y finalizando por la venta.

A las plantas accede en su patio, pero al mudarse a su actual hogar, trajo los brotes de su antigua casa en Villa Cabello, donde aún hay plantas. “Cuando me cambié acá, arranqué y traje algunas plantas; planté y sigue creciendo, corto como para un mes y después ya empieza a secarse porque no sirve”, explicó María. Pero también, busca de otros lugares, porque tardan alrededor de 1 año en crecer las cañas.

Así también, su hogar es su taller, se levanta a las 6 de la mañana para empezar su labor y finaliza cuando el sol se esconde. Este proceso es totalmente casero y manual, para ello utiliza algunas herramientas que ella misma fabricó y logra hacer 4 o 5 canastas por día. “Le paso un trapo húmedo, empiezo a cortar, primero preparar las tiras, después la base, todo por partes”, explicó la emprendedora.

Por último, el camino finaliza a la hora de comerciar, para esto el Mercado Concentrador le abrió sus puertas, aunque antes se dedicaba a recorrer ofreciendo las canastas. Asiste religiosamente todos los martes y sábados por la mañana, desde las 7 hasta las 12. Y los días que no está, tiene a sus colegas que venden por ella, “nos ayudamos entre todos”, señaló.MM