Emprendedora de Posadas teje con caña de Castilla: Un arte milenario que puede desaparecer

María Ana Surniak es emprendedora, hace cestas con caña de castilla. Ella aprendió esta técnica de tejido de su suegro, cuando vivían en Paraguay. Actualmente, sus familiares no están interesados en aprender este oficio, lo que la convierte en la única tejedora local de caña de castilla.

Esto pone en riesgo la continuidad de la técnica y el trabajo de la materia prima. “Me enseñó mi suegro y yo lo sigo, soy la única que sigo. Mi hijo sabe hacer, pero está en Buenos Aires, acá no tengo nadie que me ayude, soy solo yo”, comentó la emprendedora.“Él trabajaba con esto, yo tenía tres hijos chicos, entonces me dijo que le ayude, primero, para limpiar la caña; después me pidió si podía quebrar y ahí empecé, muchas rompí porque no sabía. Entonces empecé a practicar, siempre tejía él, hasta que un día me animé a armar”, recordó María.María Ana solo se dedica a hacer cestería con este material, conoce sobre otros tipos de materiales como el mimbre, los diarios y botellas cortadas, pero no quiere incursionar en ello. “Hay quienes hacen de mimbre, pero ni toqué, ni intenté. También hay de diario, de las botellas que se corta se hacen, ni tampoco de tacuara común, solo con la caña de castilla trabajo yo”, aseguró María.Sin embargo, aún queda una luz al final del túnel, ya que María Ana fue invitada a realizar cursos sobre la técnica en el interior de la provincia de Misiones. La emprendedora aún no tiene precisiones sobre fechas y horarios, pero el vínculo lo realizó Mariela Bernardy, coordinadora del Mercado Concentrador.

