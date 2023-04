Luego de una jornada de miércoles muy caldeada, donde varios clubes se retiraron de la asamblea que tuvo lugar en la sede de la Liga Posadeña, quien fuera hasta el miércoles el vicepresidente primero de la pasada dirigencia tomó su lugar y se alzó como nuevo mandamás del fútbol de la capital.

Finalmente, la Liga Posadeña de Fútbol cumplió con su asamblea y eligió su nuevo presidente: Edgardo Rocha. El dirigente, quien fuera vicepresidente primero de la gestión saliente a cargo de Nelson Castelli, se alzó como titular del futbol capitalino sin oposición, en una reunión que estuvo tensa desde el minuto uno.

Este jueves, y con los ánimos mas tranquilos, Misiones Online pudo dialogar con el flamante presidente en la sede de la Liga, en un mano a mano donde se explayó acerca de todo lo sucedido en las últimas horas.

“Cuando arrancamos esta asamblea, mi espíritu fue el de ser un representante de todos los equipos, como vicepresidente primero a cargo de la Presidencia. Había que sacar adelante la asamblea, porque veníamos ya con problemas y con irregularidades”, comentó Rocha.

Según contó el presidente, Silvio Alvarenga, presidente del club El Brete, pidió la palabra: “me sorprendí realmente porque también trajo una escribana y emitió tres juicios”.

“Primero, denunció que yo no renuncié a la presidencia del Club Deportivo Corpus. Por lo tanto, no puedo ser candidato cuando yo tenía en mi poder, en ese momento, la copia de mi renuncia”, relató Rocha.

“Segundo, dijo que yo tengo causas penales, ya que el jueves pasado tuve una denuncia de un seguidor de él. Lamento no haber actuado de la misma manera en su momento después de un hecho muy grave. Me callé la boca porque esto es un deporte, esto es fútbol, y una denuncia creí que iba a traer problemas”, explicó.

“Tercero, dice que él está a cargo de la asamblea como vicepresidente. En ningún momento dijo que él es vicepresidente segundo, por lo que está usurpando el lugar que le corresponde y pide pasar a un cuarto intermedio”, afirmó el presidente.

“Dicho esto, llamé a los asambleístas y les pregunté si estaban de acuerdo con lo que dijo el señor Alvarenga y por mayoría dijeron que no, que la asamblea debía seguir”.

Cabe destacar que el estatuto de la Liga establece que los clubes deben estar al día con Tesorería. Es por eso que desde la lista de Alvarenga se solicitó dicha información, señalando que los equipos que avalaban al presidente Rocha estaban con irregularidades.

“Hubo malestar en esos equipos, porque muchos de lo que se nombró tienen los papeles al día. Faltó a la verdad y están muy preocupados porque evidentemente hubo informaciones de personería jurídica de clubes privados”, manifestó Rocha.

“Llegado el momento, los clubes que se encuentren en deuda no podrían votar. Algunos equipos entendieron, otros no, y por lo tanto tomaron la decisión de retirarse”, agregó.

Garupá FC, el club que quedó en el medio

Uno de los principales conflictos en la lista de avales fue la inclusión del equipo Garupá FC, el cual había resultado campeón del torneo «B” en 2022. Con la consagración, Garupá accedió al derecho de subir de categoría, pasando a ser de la “A”. El problema, según pudo conocer Misiones Online desde voz del propio Rocha, es que el club debía pasar por una rectificación en asamblea, algo que desde el club desmienten.

“El club Garupá ganó el campeonato del año pasado y ascendió a Primera ‘A’, mientras que Ágil descendió a Primera B. Para ratificar a un club en Primera, debe tener referéndum en asamblea, que fue anoche o hubiera sido el 22 de diciembre”, explicó Rocha.

“Está en los papeles de la orden del día: hasta anoche, Garupá FC votaba como Primera B y Ágil como Primera A. Es lo que dice nuestro estatuto y es lo que dice el reglamento”, aseguró.

En tanto, Rocha señaló a tres clubes que lo respaldaron, Luz y Fuerza, Argentinos Juniors e Itatí, quienes, al estar en falta con diversas cuestiones, no emitieron su voto.

“Se hizo todo dentro de lo que marca el estatuto y el reglamento, de acuerdo a lo que teníamos que hacer”, dijo.

Cambios en el estatuto

Según comentó Rocha, a raíz de la problemática originada por una mala redacción luego de su última modificación en agosto de 2022, el estatuto de la Liga Posadeña pasará por nuevas modificaciones.

“El estatuto deja un debate que no está bien aclarado, entonces tenemos que cambiarlo. Para mí, es una barbaridad que un candidato a presidente tenga que tener siete avales de primera y cuatro de la B para ser presidente de la Liga, porque queda margen para solo dos candidatos”, indicó.

Por otro lado, Rocha se refirió a lo que puede pasar en los próximos días y anticipó que espera una respuesta desde la lista opositora al resultado de la noche del miércoles.

“Todo puede pasar, nadie es dueño de la verdad. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no salimos de nuestro estatuto ni nuestro reglamento bajo ningún punto de vista”, afirmó.

“Yo hoy soy presidente de la Liga y soy presidente de los 31 clubes, no solo de los que me avalaron. Aprovecho e invito a todos los clubes que no me apoyaron, porque son uno más de la Liga y van a tener mi apoyo en lo que necesiten”, agregó.

Por último, anticipó que el fútbol capitalino tendría todos sus cañones apuntados a retornar el próximo 30 de abril, con un nuevo formato debido a los cortos tiempos que tienen los clubes para sumarse a la temporada 2023, considerando la disputa del Torneo Provincial y el comienzo del Torneo Federal Regional Amateur.

“Estamos con el tiempo justo. Hay seis equipos de la Liga que están jugando el Provincial, que juegan cada 15 días y vamos a tener que ajustarnos a realizar partidos entre semana. Además, en el mes de julio tenemos que tener el segundo clasificado para el Torneo Federal Regional Amateur”, completó.

En tanto, el formato sería de cuatro zonas de cuatro equipos, clasificando los dos primeros, y a partir de allí instancias de cuartos, semis y la final.

“Lo trataremos en el Consejo, pedimos tiempo a la Federación Misionera y el Consejo Federal, pero ya no hay excusas y tenemos que arrancar el campeonato”, completó.