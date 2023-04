UTA, FATAP y Nación definen este jueves si hay paro de colectivos en Misiones en las próximas horas

Este miércoles hubo una nueva reunión entre la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) y Nación por el retraso en los pagos de subsidios nacionales al transporte pero no se llegó a un acuerdo y van a cuarto intermedio hasta mañana jueves.

Luego de la reunión de este miércoles, las partes decidieron suspender la misma y proseguir con las negociaciones mañana jueves por la mañana. De esta forma, de no llegar a un acuerdo, podría definirse si hay paro de colectivos en las próximas horas en la provincia de Misiones y el resto del país.

Ya durante semana santa hubo reuniones y alertaron sobre la posibilidad de un paro pero finalmente no se concretó el paro. Sin embargo, con el correr de los días, sigue el incumplimiento de pagos del mes de febrero por parte de Nación y no se descarta que la situación pueda desembocar en una nueva medida de fuerza a nivel nacional.

Según pudo averiguar este medio, aún no existe ninguna medida de fuerza vigente pero no se descarta que posterior a la reunión de este jueves puedan haber novedades, sobre todo, teniendo en cuenta la situación que ya se replicó en otras partes del país.

De no mediar la totalidad de las partes, recordemos que participan UTA, FATAP y el ministerio de Transporte de la Nación, los mismos podrían recurrir al paro de colectivos o reducción del servicio.

El último comunicado de FATAP describe la problemática y advierte de la situación:

«Durante todo el periodo que ha corrido desde la fecha de firma del acuerdo paritario del mes de febrero hasta el día de la fecha, FATAP ha llevado adelante todas y cada una de las gestiones a su alcance ante el Ministerio de Transporte de la Nación a fin de revertir la situación descripta y obtener el cumplimiento de los condicionamientos ya reseñados, sin haber obtenido solución alguna, lo que ha colocado a nuestras afiliadas ante la imposibilidad material de cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo paritario de febrero de 2023»

Se agrega además: «Es por ello que debemos hoy ratificar que dicha imposibilidad persistirá en tanto y en cuanto el Ministerio de Transporte de la Nación continúe llevando adelante una gestión que en modo alguno resulta coherente con las manifestaciones que su representante expusiera en la audiencia en la que se alcanzara el acuerdo paritario».

«Cabe señalar que, como consecuencia de que los fondos provenientes del Fondo Compensador al Transporte Urbano y Suburbano del Interior del País no son abonados con la frecuencia mensual establecida en la Resolución MT N°86/23, su distribución no es clara ni ajustada a derecho y se asignan fondos a sistemas de transporte no comprendidos en la norma citada, FATAP solicitó la conformación del Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros previsto en el art. 81 de la Ley de Presupuesto Nacional 2023 N°27.701, peticionando además formar parte del mismo, sin que hasta el día de hoy hayamos obtenido respuesta alguna, lo que resulta, por lo menos, sorprendente».

Por último, remarcan la situación que atraviesa el sector y visibilizan la dificultad para la falta de pagos del mes de febrero: «En ese contexto, las empresas nucleadas en FATAP no solo experimentan hoy la imposibilidad material de abonar los salarios pactados en febrero de este año, sino que, además, continúan experimentando un paulatino deterioro del capital invertido, al resultan inviable cualquier renovación de parque móvil con recursos genuinos, atento el atraso tarifario…»