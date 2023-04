Molineros se reunieron con Herrera Ahuad para gestionar ante Nación la inclusión de la yerba mate en el dólar agro y aumentos en el producto elaborado

Representantes de cuatro de las principales industrias yerbateras de Misiones se reunieron con el Gobernador. Pretenden avanzar de manera conjunta en gestiones para incorporar a la yerba mate al régimen del dólar agro y solicitar que la molinería pueda trasladar al precio del producto elaborado los aumentos laudados para la materia prima. Afirman que Nación desconoce el negocio yerbatero.

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad recibió hoy a representantes de la molinería de Misiones quienes llegaron con dos pedidos concretos: incorporar a la yerba mate al listado de productos habilitados para exportar al tipo de cambio a 300 pesos conocido como dólar agro y gestionar una suba mayor a la prevista en los precios del producto elaborado que están regulados por el programa Precios Cuidados.

Ambas cuestiones están relacionadas, porque para ingresar al dólar agro Nación exige que las empresas estén dentro de los Precios Cuidados y las industrias argumentan que ese programa les impide trasladar a los precios que cobran por el producto elaborado los aumentos que recientemente se autorizaron para la materia prima a través de un laudo de Nación.

Fuentes de la molinería consultadas por este medio indicaron que desde la Secretaría de Comercio les plantearon que absorban los aumentos de la materia prima con las mayores ganancias que tendrán a partir del dólar agro. Lo que Nación les propone a los industriales es que resignen rentabilidad en el mercado interno a cambio de aumentar sus ganancias en las exportaciones a partir del dólar a 300 pesos.

Desde la industria plantearon que esa ecuación no les cierra, porque entre 85% y 90% de la yerba se vende en el mercado interno y solo un 10% a 15% se exporta, con lo cual perder rentabilidad en el mercado interno para ganarla en las ventas al exterior no resultaría negocio.

“El problema es que no conocen nada del funcionamiento del sector yerbatero”, argumentaron los industriales al Gobierno nacional.

Otro de los planteamientos que recibieron los molineros por parte de la Secretaría de Comercio Interior pasa por un temor por un posible desabastecimiento que pudiera producirse en el mercado interno si se habilitara el dólar agro para la yerba.

Los yerbateros entendieron ese planteo como una nueva demostración de desconocimiento, ya que la yerba mate tiene un mercado más bien acotado en el mundo, no es una commoditie es un producto exótico. “Por más que nos den un dólar a mil pesos no se van a disparar las exportaciones de yerba, básicamente porque no hay a quien venderla”, argumentaron.

El Gobernador dialogó alrededor de una hora con los industriales y se mostró abierto a la posibilidad de integrarlos a las gestiones que el Gobierno provincial viene impulsando desde el mismo momento en el que se conoció que la yerba mate no estaba incluida en la primera resolución del dólar agro para economías regionales.