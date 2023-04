La Liga Posadeña de Fútbol, sin rumbo: desde la lista de Alvarenga denuncian irregularidades y solicitaron un cuarto intermedio

En una nueva jornada fallida, los dirigentes de la Liga Posadeña no llegaron a un acuerdo para elegir sus nuevas autoridades y el certamen capitalino alarga su agonía y no encuentra soluciones.

La Liga Posadeña de Fútbol no encuentra el rumbo. Desde la salida de Nelson Castelli como presidente de la entidad, el fútbol de la capital se encuentra en un impasse indeterminado, del cual ninguna asamblea o reunión parece poder solucionar.

En este contexto, este miércoles era la fecha establecida para un nuevo intento de asamblea que finalmente pudiera definir a los nuevos dirigentes, donde se presentaban dos listas: la encabezada por Edgar Rocha, actual presidente ante la salida de Castelli y la de Silvio Alvarenga, presidente del club El Brete.

Cabe destacar que, en los últimos días, la lista de Alvarenga fue señalada por, supuestamente, “no contar con los avales necesarios”, algo que el propio dirigente negó categóricamente y que incluso respondió denunciando que su lista había sido “extraviada” en la Liga, poniendo en riesgo su candidatura.

Con los ánimos (nuevamente) caldeados, se intentó llevar a cabo la asamblea en la sede de la Liga, pero no pasó del primer punto de la orden del día. Y es que los dirigentes de los clubes que respaldan a Alvarenga, se retiraron en una vorágine de indignación por “nuevas trabas” según manifestaron.

Uno de los que habló con Misiones Online fue Hector Valente, vicepresidente de La Picada, quien explicó lo que sucedió puertas adentro.

“Ni siquiera se pudo arrancar la asamblea porque hay muchas irregularidades de una parte. No voy a dar nombres, porque estamos al tanto que faltan cosas, faltan avales, están dando muchas vueltas y se complica la situación porque nosotros queremos el bien de nuestro club, comenzar el fútbol, que salga todo lindo como tiene que ser y se busca la vuelta para que esto no arranque”, manifestó.

Y agregó: “Hay que intervenir la Liga. Tiene que venir alguien que le guste el deporte y que intervenga en esto, porque no se puede seguir así, es insostenible”.

Otro dirigente que dialogó con este medio fue José Luis Ayala, del Garupá FC, quien catalogó de “vergüenza” la situación que vive la Liga Posadeña.

“Hay clubes que no pueden presenciar una asamblea ordinaria y tampoco pueden firmar aval porque no están en forma regular. Me da vergüenza porque soy parte de esto y no sé cómo decirles a mis jugadores que no vamos a jugar o no sé cuándo jugar porque la Liga no lo hace”, declaró.

En tanto, el propio Silvio Alvarenga brindó su testimonio a Misiones Online, donde indicó que “las irregularidades son muy complejas”.

“Los que quedaron adentro (sesionando) no quieren entender. Yo ya hice mi exposición con una escribana pública, para que constate lo que yo manifiesto”, comentó.

“Me basé en los artículos correspondientes donde, por ejemplo, hoy el presidente no puede estar en función porque tiene una denuncia penal. Después, tenemos al menos once clubes en forma irregular que no tienen balance y no tienen comisión vigente”, explicó Alvarenga.

“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, está labrado ante una escribana. Iremos a los organismos correspondientes porque esa es la situación de hoy y evidentemente no hay intenciones de que vuelva al fútbol acá”, aseguró.

Finalmente, Alejandro García, del Tacurú Social Club, agregó que “lamentablemente, no podemos dar ningún tipo de precisiones porque hay incoherencias de todos”.

“Acá dentro de la Asamblea, los dirigentes están con actitudes personalistas, poco serias y yo creo que no se va a llegar a ningún resultado final concreto que haga bien al fútbol”.

“Actualmente no hay un marco de legalidad, sin que se presenten como corresponde en todos los papeles, sin ningún tipo de chicana de ningún sector”, reveló.

García comentó que, hoy por hoy, de los treinta clubes que están afiliados, «ninguno está en condiciones de participar de la Asamblea, todos están en falta».

«Creo que lo más importante acá es traer un manto de sensatez, de cordura y de madurez de todos los dirigentes, que es lo que está faltando para tratar de salvaguardar el fútbol”, completó.