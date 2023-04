Cómo comunicar y proteger a los niños y adolescentes sobre el consumo de sustancias

El Doctor Carlos Damín, jefe de emergencia en toxicología del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández de Buenos Aires, habló sobre cómo comunicar a los adolescentes y niños sobre el consumo de sustancias. Es decir, sobre cómo cuidarlos, protegerlos y cómo sacarlos de situaciones complejas.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/Dr-Carlos-Damin-Jefe-de-emergencia-en-toxicologia-del-Hospital-Fernandez-de-Buenos-Aires.mp3

Carlos Damín, Jefe de emergencia en toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires

Entrevistador: ¿Cuál es el término adecuado para referirse a las drogas y sustancias que pueden ser nocivas para la salud?

Entrevistado: El término adecuado es “sustancia”, ya que abarca no solo las drogas ilegales, sino también el tabaco, el alcohol y los psicofármacos. En Argentina, tenemos un grave problema con el consumo de psicofármacos y con la banalización de la marihuana, además de la aparición constante de nuevas sustancias sintéticas, como la cocaína rosa.

Entrevistador: A los chicos que no terminaron la primaria y a los que están cerca de terminar la secundaria. ¿Cómo se les habla sobre este tema?

Entrevistado: En mi opinión, lo primero es no asustarlos. Si les hablamos muy mal de las drogas, es probable que conozcan a alguien que las consume y que no tenga problemas, lo que puede llevar a minimizar los efectos dañinos. Lo importante es alertarlos sobre los riesgos del consumo y promover hábitos saludables. Para esto, necesitamos la ayuda de los adultos y que ellos también se cuiden, para que los chicos aprendan en casa y puedan cuidarse cuando están solos o con amigos.

Entrevistador: ¿Cómo se puede lograr que los chicos adopten hábitos saludables y eviten el consumo de sustancias nocivas?

Entrevistado: Los chicos nos imitan, por lo que es fundamental que los adultos les demos un buen ejemplo. Si no nos cuidamos, si bebemos alcohol y conducimos, o si no usamos el cinturón de seguridad, los chicos aprenderán a hacer lo mismo. Por eso, es importante hablarles sobre el cuidado de la salud, la protección entre amigos, cómo cuidarse y qué hacer en situaciones de urgencia.

Entrevistador: ¿Hay diferencias en cómo se les habla a los chicos que están terminando la primaria y a los que están cerca de salir a la vida de la educación superior?

Entrevistado: Sí, claramente hay diferencias en los mensajes, porque un chico de hoy de 17 años es muy difícil que no beba alcohol, es muy difícil que no haya probado algún tipo de sustancia fumable. Y un chico que está terminando la primaria todavía está como mirando para arriba, sobre todo si tiene algún hermano mayor. Entonces hay diferencias en los discursos, pero simplemente haciendo hincapié en la promoción de hábitos saludables es como podemos unificar un poco el discurso.

Entrevistador: ¿A qué edad empiezan a consumir sustancias los chicos en Argentina?

Entrevistado: Hemos bajado mucho el consumo de sustancias y ha bajado mucho la edad de inicio. Hoy por hoy tenemos la edad de inicio del alcohol ubicado en los 13 años y medio y la edad de inicio del consumo de marihuana es en los 14. Esto nos ubica dentro de la región con muchos problemas; porque cuando un chico comienza muy temprano tiene mucho más riesgo de terminar en una dependencia y salirse de lo que es el uso ocasional o el uso recreativo. Y esta edad del inicio en la que tenemos que tener presente para intentar elevarla nuevamente. Por el momento no estamos siendo efectivos o no estamos haciendo las cosas adecuadas para hacerlo.

Tal vez te interese leer: “Más prevención menos adicción”: realizan charlas de concientización y prevención sobre el consumo problemático de sustancias

Entrevistador: ¿El alcohol es la puerta de entrada para las otras sustancias?

Entrevistado: Claramente el alcohol es lo que facilita decir que sí a situaciones a que sin alcohol se hubiera dicho que no. Y facilita no sólo el ingreso a consumos muy altos de alcohol y a consumos de otras sustancias sino también facilita el embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual, accidentes de tránsito porque se conduce bajo los efectos del alcohol. Entonces sí la verdad que el alcohol suele ser un facilitador para otras situaciones peores.

Entrevistador: También mencionaba que hay una cuestión falsa de mensaje que llega por la marihuana que es recreativa, que no pasa nada, que no genera adicción, que no genera daños a la salud y sin embargo sí las genera.

Entrevistado: Claramente tenemos que diferenciar muy bien lo que es el cannabis medicinal de lo que es el consumo de marihuana. Fumar marihuana nunca es bueno para nada. Digamos la marihuana fumada, fumar tabaco, marihuana es muy dañino para la salud. El cuerpo no está preparado ni para el humo, ni para la temperatura, ni para los componentes del humo, ni para los componentes de algunas de estas plantas. Ahora el cannabis medicinal sabemos que la planta de cannabis que tiene 400 productos químicos, hay dos que pueden ser buenos para varias enfermedades. Sabemos hoy, tenemos evidencia científica que es buena para dos o tres, pero nunca en forma de un porro fumando marihuana. Fumar marihuana es muy dañino siempre, sobre todo si hablamos de un adolescente o un menor.

Entrevistador: ¿Y siempre causa adicción?

Experto: No, no siempre causa adicción la marihuana. El hábito suele ser lo que genera más dependencia, el hábito de fumar. La marihuana es dentro de las sustancias psicoactivas, no es una que tiene una gran capacidad de generar dependencia. Eso no quiere decir que sea menos dañina cuando se la fuma. Digamos que la nicotina por ejemplo tiene una capacidad de generar dependencia mayor, pero algunos componentes de la marihuana son mucho más dañinos a largo plazo porque generan alteraciones neurocognitivas, adelantan demencias en la edad, generan alteraciones y desbalances en estructuras que pueden generar enfermedades psiquiátricas, generan alteraciones endócrinas en los chicos, generan alteraciones y disminución del número de espermatozoides en los varones, alteraciones en el ciclo menstrual de las adolescentes, es decir, genera alteraciones en todo el cuerpo y esto muchas veces no se lo dice cuando se habla de marihuana.

Tenemos una doble vara para muchas cosas los argentinos y esta es una de ellas. Normalmente el consumo de sustancia está muy criminalizado, está muy discriminado y siempre la clase alta pareciera que pudiera hacer algunas cosas y que no está tan mal visto. Tiene que ver con la estigmatización que tienen los consumos de sustancias y siempre ubicándolo en el lugar del problema de seguridad. Si nosotros logramos ver al problema de los consumos de sustancias como un problema de salud, entonces esto empezaría a desaparecer porque es igual de dañino el consumo de una sustancia en cualquier nivel socioeconómico.

Entrevistador: Doctor, ¿está de acuerdo con que hoy en Argentina hay más droga y más gente adicta o hay más exposición del narcotráfico y los problemas que genera?

Entrevistado: Yo creo que un poco de las dos cosas. Tenemos evidentemente circulación de más cantidad de sustancias, tenemos una cantidad importante en el mundo de sustancias nuevas que se vierten y que van apareciendo y que van llegando a nuestro país. Tenemos estadísticas claras, oficiales que nos dicen que hay un aumento por encima del aumento de la población. Cuando uno compra hace 10 años o hace 20, tenemos un aumento de la población, pero el aumento del consumo es mayor, que es un aumento. Es decir que tenemos un aumento mayor y además bueno muchas veces pareciera que está como sobredimensionado a través de algún medio y que nos pasan algunas cosas que uno no puede dejar de admitir que son realmente graves.

Entrevistador: ¿Qué piensa sobre la legalización del consumo de determinados productos para reducir el narcotráfico y sus problemas?

Entrevistado: Bueno a ver, cuando uno veía lo que pasaba en Uruguay, en Uruguay tuvieron un cambio inicial que después finalmente no se manifestó a lo largo del tiempo, parecía que había aumentado mucho el consumo inicialmente después de la que se legalizó y después se estabilizó. Los médicos inicialmente estuvieron en desacuerdo y después finalmente aceptaron que esta ley lo que hacía era reducir lo que era el comercio ilegal. Hay mucho escrito al respecto y sería difícil una implementación masiva de todas las sustancias, pero en teoría si uno por ahí legalizara, que es lo que proponen un grupo de expresidentes de América Latina, porque muchas veces lo que vemos es que ocurren muchas más muertes por la comercialización de drogas que por el efecto en sí del consumo de esas drogas. Un caso típico es México. Entonces cuando uno teoriza sobre qué pasaría en la legalización, uno lo que piensa es que por ahí se podría regular algún tipo de venta. Entonces por ahí quizás si estuviera legalizado uno sabría qué es lo que tiene y sería constante esa presencia y entonces quizás se podría regular, cobrar impuestos en la venta y destinar eso a la prevención.

Entrevistador: ¿Cómo le dice usted a los jóvenes y adultos que el consumo de drogas está mal si estuviera legalizado?

Entrevistado: Como le decimos hoy con el alcohol o con el tabaco. Hoy claramente no se propone prohibir el tabaco, prohibir el alcohol, sino claramente tenemos que hacer hincapié el por qué no es bueno consumir alcohol, por qué no es bueno consumir tabaco y tenemos dinero para poder hacer campañas.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/iBh584nTAy — misionesonline.net (@misionesonline) April 14, 2023