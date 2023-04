Posadas será sede del primer Campeonato Sudamericano de Picadas

Walter Drewes, presidente de la Asociación Misionera de Pilotos de Picadas, comentó que por primera vez en la historia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay se unen para realizar el Campeonato Sudamericano de Arrancada en Posadas. Se espera la presencia de mucho público ya que también habrá actividades adicionales como exposiciones y recitales.

¿Qué nos puedes decir sobre este Campeonato Sudamericano de Arrancada?

Es la primera vez que se realiza este tipo de competencia. Digamos, es la primera vez que nos pusimos de acuerdo entre Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, en realizar una competencia interlocal entre los países para hacer el Campeonato Sudamericano.

¿Cómo funciona el campeonato y cuál es su objetivo?

Cada país tiene su campeonato local. Esta es la primera vez que vamos a unir fuerzas entre los países para hacer un campeonato único y tener un campeón sudamericano. Como el Rally tiene el Codasur, nosotros también queremos hacer el campeón sudamericano de arrancada, como es el nombre.

¿Cómo fue la elección del lugar donde se realizará el evento?

Tenemos el honor de hacerlo acá en Posada. Por la ubicación geográfica es un punto muy estratégico para hacer este tipo de eventos.

¿Qué podemos esperar del evento?

Creemos que va a haber mucho público. Tenemos muchos inscriptos de todos los países. Así que bueno, estamos ya próximos al fin de semana. Prácticamente estamos muy ansiosos y esperando ya que llegue el viernes.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento?

Esto comenzará el viernes en el Autódromo de Posadas. El Autódromo se habilita a las 8 de la mañana para la entrada de los equipos. Va a haber exposición de autos antiguos, exposición de autos clásicos, stands, feria y recitales de grupos folclóricos, con música brasileña. La actividad en pista va a empezar a las 14 horas con pruebas libres, que va a culminar a las 20 horas de la noche.

¿Hasta cuándo se extenderá el evento?

El día viernes sería el primer día de la fecha con las pruebas libres. El día sábado ya empieza la etapa de clasificación. Ahí empiezan a pelear, a competir por los mejores tiempos para ubicarse el domingo a la gran final que va a empezar a partir de las 13 horas. En los tres días, el Autódromo se habilita a las 8 de la mañana para el público que quiera asistir, para ir a acomodarse. Está habilitado, la gente puede acampar. La gente que quiera ir viernes, sábado, puede acampar, no hay problema. Y el domingo esperamos terminar como a las 18 horas con la entrega de premios.

¿Cuáles son los pilotos más destacados y quiénes son los favoritos para ganar?

Tenemos muchos nombres conocidos. Acá en la provincia tenemos un piloto que ya ha participado en Brasil y ha traído copas, ha ganado, que es Hugo Escalada. De Río Negro tenemos un piloto que hasta ahora es el favorito, con un Fiat 600, que actualmente es el Fiat 600 más rápido del país. También tenemos un piloto de Brasil. Tenemos nombres importantes, conocidos en el ambiente, y por eso esperamos que esto salga de 10.

¿Se pueden comprar anticipadas las entradas? ¿Cómo es el tema ahí?

Sí, tenemos habilitadas entradas anticipadas en todas las heladerías Luigi de la ciudad. Valen 4000 pesos para los tres días. La gente que quiere ir solamente un día sábado o el día domingo, la entrada en el portón vale 2000 pesos. Por supuesto, la anticipada tiene la ventaja de tener un valor de 4000 para los tres días.

También quiero aclarar que es la primera vez que una fecha de este tipo entrega 10.000 dólares en premios. El ganador de la fecha, el rey de la pista se va a llevar 5000 dólares en efectivo y después 5000 dólares se han distribuido entre las distintas categorías en los distintos puestos.

¿Cuál es el objetivo social de la asociación detrás de ello?

Esperamos que no se pierdan porque va a ser un evento único. No siempre tenemos la posibilidad de ver ese tipo de autos acá. Nuestro objetivo social es que los chicos no practiquen este deporte en la calle porque es peligroso. Por eso siempre los invitamos a hacerlo en el autódromo, con toda la seguridad que podemos brindar, con todo el apoyo, todos los consejos. Así que, bueno, le agradezco mucho la invitación para poder divulgar esto.