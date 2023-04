El jefe de Gabinete de Ministros Agustín Rossi se refirió a la situación económica del país, dio su mirada sobre el actual panorama político previo a las elecciones, puso en valor distintos aspectos de la gestión y advirtió sobre los discursos del odio que propagan algunos sectores.

Consultado sobre el salto que registró el dólar paralelo, que cerró ayer en $418, Agustín Rossi afirmó que «el del dólar ilegal es un mercado pequeño».

Tras señalar que el dólar blue «anuncia cosas que la mayoría de las veces no termina sucediendo», el funcionario sostuvo que «la buena noticia es que tiene poco impacto en la economía real y la mala noticia es que con muy poco genera mucho dinero».

En ese marco, destacó el trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, y expresó que «tiene todo el apoyo de todos los sectores de la coalición». «Trata de tranquilizar la economía y llevar serenidad a los argentinos», dijo, y agregó: «Es un momento de sensibilidad económica».

Por otro lado, el jefe de Gabinete manifestó que «la oposición tiene que hacer una autocritica de lo que pasó en los cuatro años de Macri» y recordó que «Cristina Fernández le dejó a Mauricio Macri un país con crecimiento económico y sin deudas».

Luego de hacer un repaso por las problemáticas ocasionadas por el gobierno de Macri, afirmó que «los acontecimientos externos nos complicaron claramente», en referencia, por ejemplo, a la pandemia, la guerra y la sequía. No obstante, resaltó que en la actual gestión «en la Argentina se generaron puestos de trabajo y hubo crecimiento económico».

De cara a las elecciones, Rossi señaló que «no hay que buscar que resuelvan los problemas en quienes los generaron» y advirtió que «esta derecha viene con expresiones violentas».

Al referirse a la dirigencia de la oposición, sostuvo que «no creen en la democracia, la utilizan para llegar al poder» y advirtió que con ellos «está en juego la democracia tal cual la percibimos en estos años».

En ese sentido, explicó que «previo a los discursos del odio, los medios crearon sentido» y subrayó que «el lawfare, el partido judicial, los medios y los discursos del odio terminaron generando un intento de magnicidio» a la vicepresidenta Fernández.

Respecto a una posible candidatura de Alberto Fernández, el exministro de Defensa sostuvo que si decide no ser candidato, evaluará si una precandidatura suya ayuda.

Sobre una eventual candidatura a presidenta por parte de Cristina Fernández, expresó que cree en lo que dijo la exmandataria, al recordar que anunció que no será candidata. «Hace tiempo que no la interpreto a Cristina, la comprendo. Ella dijo que no va a ser candidata, si cambia de posición, será otro escenario», dijo.

No obstante, Rossi subrayó que «Cristina seguirá ejerciendo su rol de liderazgo porque lo tiene».

Quizá te interese leer: Aníbal Fernández aseguró que si la oposición gana las elecciones “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”

Por último, el jefe de Gabinete llamó a «defender los medios públicos» y manifestó: «No sería el primer país que si gana la derecha se queda sin medios públicos».