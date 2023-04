Sistema de transporte interurbano en Misiones: ¿Cómo afecta la falta de pago de los subsidios nacionales a las empresas?

Juan Manuel Fouce, apoderado de la Cámara Misionera de Empresas de Transporte interurbanos, se refirió a la situación del transporte de media distancia en la provincia de Misiones.

Juan Manuel Fouce- Radio República

¿Hay una sola entidad de colectivos interurbanos o empresarios interurbanos? Solo uno.

¿Cuántas empresas son? Son 32 en toda la provincia.

¿De qué depende que haya más frecuencias?

El problema hoy es una cuestión económica. Frecuencias no puede haber más de las que hay porque se han otorgado cualquier cantidad de servicios y la ley de transporte establece que debe haber un servicio, como mínimo, que se tiene que respetar 30 minutos entre servicios y servicios.

¿Por qué no se pueden poner más frecuencias?

Estamos hablando que esto no es un servicio urbano. Acá las distancias son largas y eso implica que un colectivo que hace una hora, una y media, dos, tres horas para llegar a una terminal, tiene que tener pasajeros para poder volver. Si vos lo pones cada 5 minutos, el colectivo va a empezar a llevar 2 o 3 pasajeros y no es rentable.

Por resolución del transporte en su momento, algunos fueron contemplados como servicios suburbanos y no interurbanos. Eso quiere decir que, sea de la categoría suburbanos o urbanos, que es la que se desarrolla dentro de los municipios, tiene subsidio nacional y la Nación, a la provincia de Misiones, no ha terminado de pagarle al mes de diciembre.

¿Cómo afecta esto a las empresas de transporte?

Si el 70% de la tarifa está contemplada en forma de subsidio, ¿cómo va a ser la empresa para poder respetar todas las frecuencias? Y más en días y horarios no rentables, como es un domingo, donde la empresa a pulmón prácticamente y bajo sus propios recursos, presta el servicio.

Eso es lo que ocurre, esta disminución de servicio tiene que ver con un retraimiento de la tarifa por motivo de la inflación y que los subsidios se están pagando de manera lenta, diría prácticamente nula, porque se está pagando recién el mes de diciembre; enero, febrero, marzo y abril no se pagó, y con inflación que tenemos, cómo vamos a beneficiar al sistema y a la economía de nuestro país, si ya se retrasó ese dinero en un 24% porque el estado nacional no tiene plata.

¿El sistema suburbano e interurbano, reciben subsidios provinciales?

Solo tiene subsidio provincial el interurbano, que en ese caso no es un gran complemento porque se mantiene baja la tarifa. Entonces, volvemos a lo mismo, si bien el subsidio provincial no tiene un retraimiento tan grande como el subsidio nacional, recién se pagó febrero, y el otro no se termina de pagar diciembre. La última tarifa que se aprobó fue a principio de año y se terminó de pagar en marzo de este año. Es decir, esa es la realidad, no solo de nuestro país sino de nuestra provincia. La empresa, y de esas 32 empresas, algunos empresarios son choferes del propio colectivo o son mecánicos del propio colectivo.

De esas 32 empresas, ¿cuántas están en condiciones de invertir?

Ninguna, salvo que esté prestando otro tipo de servicio que sí le permita, por ejemplo, una empresa que presta servicios interurbanos y a la vez servicios nacionales, tiene un mejor ingreso por la línea nacional, podría llegar a invertir en la línea provincial.

¿Y las frecuencias se cumplen? ¿Es decir, que alguien espere 6 horas un domingo, es así?

No sé el caso puntual de esa persona, pero no creo que no haya frecuencia en 6 horas.

¿Cuál debería ser el ajuste dejando de lado los subsidios?

Un aumento de la tarifa en Posadas y en Iguazú, en vez de 3 mil pesos, tiene que estar mínimo 6 mil pesos.

¿Y no va a bajar ahí la cantidad de pasajeros?

Si, pero por eso está subsidiado, porque el ingreso de la gente es bajo, pero eso no significa que la empresa reduzca sus costos. La empresa tiene el mismo costo acá que en Europa. O sea, costos en consumo de insumos, porque en valores, obviamente, no es el mismo el precio del combustible, no es el mismo el precio del amortiguador, lo que quiero decir es que, en consumo de insumos, es lo mismo, el colectivo funciona de la misma manera.

