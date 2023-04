Insólito | Un candidato a presidente ofrece regalar celulares a quienes lo voten: “Plan Iphone para todos”

¿Un candidato que ofrece un iPhone para todos los argentinos habla en serio? La primera reacción es pensar que se trata de una broma. Y quizás lo sea. Pero, aún en ese caso, hay algo de verdad. Porque se trataría de una broma muy seria.

Es una broma que nos hace pensar en las promesas de los políticos. Como la de Javier Milei que promete cerrar el Banco Central. El libertario está creciendo en las encuestas y él sí tiene chances de ser Presidente.

Nos hace recordar, también, que para ganar la última elección Alberto Fernández prometió aumentar el 20 por ciento a los jubilados con los intereses de las Lelic. Y si nos remontamos a la historia nos vamos a encontrar con la promesa del “salariazo” de Carlos Menem.

Así de seria es la promesa de Maxi Trusso. El plan “Iphone for all” habla más de la política actual que de su campaña. Cuando nadie cree en nada estamos a un paso de que todos creamos en todo, o en cualquier cosa que es lo mismo. Es matemático.

Por eso ganó Pedro Castillo en Perú, Donald Trump en Estados Unidos o Giorgia Meloni en Italia. Y es por eso que un candidato que promete cerrar el Banco Central en medio de una crisis monetaria monumental, puede ser electo Presidente.

Maxi Trusso no tiene la culpa si alguien lo vota porque cree que le va a regalar un iPhone. Maxi Trusso es un artista y todo lo que hace tiene un carácter performático. El artista expresa, quizás sin saberlo conscientemente, lo que pasa en la sociedad. Y eso es lo que hay que escuchar.

En su arte Maxi es toda una celebridad fuera del país. Vivió por décadas en Europa y su tema “Fragments of Life” entró entre los 10 primeros lugares del Top of the Pops del Reino Unido y Face Magazine la eligió como una de las canciones más originales de la década.

Esa canción fue certificada como la primera en donde se usó un efecto revolucionario para la voz en la historia de la música, hoy conocido como “autotune”, varios meses antes del lanzamiento del éxito de “Believe”, el mega éxito de Cher en donde la cantante usó el mismo efecto.

Si nos ponemos muy estrictos, sin Maxi Trusso y sin el “autotune”, un efecto de sonido sin el cual Cher primero y hoy Bizarrap, Rosalía, Bud Bunny o Kanye West serían otra cosa, o directamente no serían. Y eso no fue una broma.

Si el “Plan iPhone for all” pusiese en evidencia las mentiras de los políticos como la ausencia de “autotune” devela la verdadera voz de los artistas, la campaña o performance de Maxi Trusso podría pasar a la historia.

