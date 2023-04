Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones, aborda el debate actual sobre el futuro del puente Santo Tomé-San Borjas y el peaje que se cobra en él.

Guillermo Fachinello-Radio República

Los empresarios argumentan que, aunque el puente funciona muy bien y es importante para el comercio internacional, ya ha cumplido su objetivo de recaudación y debería haber cambios en su gestión. Sugieren que el peaje debería seguir pagando las empresas que lucran con el comercio internacional y liberar a los vecinos particulares de la zona.

Se plantean varias opciones de inversión para el peaje, como la construcción de una vía férrea o de otro puente, pero se reconoce que son inversiones a largo plazo. Además, se discute la importancia de la previsibilidad en el comercio internacional y se sugiere que se mantenga en manos privadas la gestión del puente, pero con algunas condiciones y obras que no afecten a los particulares.

Periodista: ¿Cuál es el debate sobre el puente Santo Tomé-San Borja que están dando los empresarios?

Entrevistado: El puente Santo Tomé es muy importante, ya que transita el 40% de las exportaciones a Brasil desde Argentina y el 80% de lo que viene de Chile. Funciona muy bien y cuenta con una zona aduanera donde trabajan mil personas en los dos lados, en Brasil y en Argentina. Además, cobra peaje y ha cumplido ampliamente con el objetivo de recaudación. Sin embargo, se ha habilitado cuatro veces seguir cobrando sin nuevas licitaciones, por lo que creemos que el peaje tendría que seguir pagando las empresas que lucran con esto en el comercio internacional, y liberarle a los vecinos de la zona, a los particulares, de Argentina y de Brasil.

Periodista: ¿Qué propuestas hay con los fondos que se recaudan del peaje?

Entrevistado: Hay varias propuestas, una sería una vía férrea que llegaría hasta el puerto de Ituzaingó, y otra de hacer otro puente. Son inversiones a largo plazo, pero permitirían empezar a hacer alguna obra. Los brasileros siempre tienen otra visión y planes estratégicos a muchos más años, así que están presionando para eso.

Periodista: ¿Quieren hacer otro puente?

Entrevistado: Cuanto más bajemos la logística, el costo es más importante, yo creo que la cosa va a ir por una vía férrea, o co-participar con algunos municipios, hay varias alternativas, y muchos intereses por medio también. Pero de hecho la concesión, la llave en mano ya terminó, se fue ampliando, termina en octubre. Pero un comercio internacional necesita credibilidad, principalmente viendo el volumen que maneja el mercado brasileño, entonces necesitamos tener esto ya resuelto.

Periodista: ¿Qué opinan sobre seguir en manos privadas?

Entrevistado: Nuestra postura es que sigan en manos privadas, pero con algunas condiciones y obras que hay que hacer. La gente no debería pagar por ellas, solamente las empresas que hacen comercio internacional.

Dólar exportador

Entrevistador: ¿Qué se sabe del dólar exportador? ¿Qué entró y qué no entró? ¿Y qué?

Entrevistado: Realmente, es una noticia para nosotros, no digo mala, porque seguimos con la esperanza de que esto se active y que haya sido un error, pero hoy no estaba incluida la yerba y el té negro, así que nosotros desde la Confederación Económica siempre pedimos que entren todas las economías regionales, todos los productos, principalmente los cuatro productos base que tenemos nosotros, la yerba, el té, el tabaco y la madera. Y la madera que está incluida no se ha podido hacer ni una operación todavía, así que un poco desilusionado, tengo entendido que el gobernador y nuestros ministros están trabajando fuertemente a ver si podemos destrabar esto.

Entrevistador: ¿Existen excepciones?

Entrevistado: Sí, hay muchos productos de otras economías que no tienen tanta trascendencia en la economía regional. Nosotros, por ejemplo, con la madera tenemos que firmar un compromiso de precios cuidados y nosotros no estamos en precios cuidados. Así que es una burocracia y es lo que creemos que el Poder Central no conoce la importancia y la problemática de la economía regional.

Entrevistador: ¿A ustedes les querían hacer firmar precios cuidados?

Entervistado: Queremos aclarar todo esto, realmente, la letra fina viene muy complicada y parece que cada vez más y ya creíamos que esto iba a venir mucho más armado y mucho más fácil. También tenemos que ver que las pymes, las micropymes, no tienen una estructura contable o impositiva tan grande en esta empresa para resolver tantas cosas que están pidiendo. El tema es fomentar la exportación y creo que está pasando todo lo contrario.

Entrevistador: ¿Y usted por eso decía que la madera no está pudiendo hacer ninguna operación, por este requisito?

Entrevistado: No, por varios requisitos. Estamos viendo, creíamos que hoy iba a estar aprobada una operación y todavía no se aprobó. Esperemos mañana entre todo y que circule el dinero y los dólares.

Entrevistador: Hoy comentaban algunos productores industriales que puede ser que se esté discutiendo el tema de la venta a granel de yerba.

Entrevistado: nosotros para evitar todo esto pedíamos una zona aduanera especial, con esto se solucionaría bastante todos los problemas. Siempre cuando se implementa esto tan nuevo hay mucha dificultad, pero no creemos que haya sido un error. Así que nos está preocupando mucho, esperemos poder resolver. Creemos que por ahí falta un poco de claridad en hacer los anuncios y que no sean anuncios políticos, creo que tendrían que ver con la realidad de nuestras economías regionales y la necesidad urgente que tenemos de resolver estos problemas ya que nos están complicando mucho con esta letra más fina.

