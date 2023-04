Mi Pueblo Conectado: el programa federal que llevará acceso a internet a más de 3,5 millones de habitantes de 377 localidades de todo el país

El Gobierno nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, implementa el plan que procura reducir la brecha digital y favorecer el desarrollo de poblaciones en 23 provincias con una inversión superior a los $761 millones.

Más de 3,5 millones de habitantes de 377 localidades, parajes y pueblos argentinos contarán con servicio de internet a través de “Mi Pueblo Conectado”, iniciativa que cuenta con una inversión estatal superior a los 761 millones de pesos para garantizar el acceso a la conectividad satelital y a recursos digitales a lo largo y a lo ancho del país.

“Mi Pueblo Conectado” fue lanzado en un acto que encabezó este mediodía el presidente Alberto Fernández y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo Wado” de Pedro; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; y el presidente de ARSA

T, Facundo Leal, entre otros funcionarios y funcionarias nacionales.

“Llevar internet a todas las provincias es democratizar la sociedad”, afirmó el Presidente durante la presentación, que se llevó a cabo en las instalaciones que ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado argentino, tiene en la localidad bonaerense de Benavídez.

“Este es un proyecto fuertemente federal apuntado a cada una de las localidades que están ubicadas en todo el territorio nacional y que buscamos que se sientan más partícipes de la construcción de la Argentina. A estas localidades pequeñas, de 1.500 o 2.000 habitantes, el Estado tiene la obligación de darles un horizonte”, dijo Rossi.

El jefe de Gabinete consideró que la presentación de “Mi Pueblo Conectado” es “una buena oportunidad para reivindicar a las empresas del sector público” que trabajaron en la iniciativa, que tiene como objetivo reducir la brecha digital en el país. “A veces lo que no hace el Estado, no lo hace nadie y cuando lo hacen (los privados), lo hacen exclusivamente concentrando más el desarrollo económico del país, que es lo que no queremos”, sostuvo.

El proceso de implementación de “Mi Pueblo Conectado” comenzó en enero pasado y está a cargo de la Secretaría de Innovación Pública, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Rossi.

“La democracia, de la que se cumplen 40 años, es también el derecho a tener conectividad, sobre la cual venimos trabajando fuertemente desde el inicio de la gestión y que es la punta de lanza para garantizar más derechos a las argentinas y los argentinos”, aseguró Sánchez Malcolm.

El programa “Mi Pueblo Conectado” se enmarca en la Ley Argentina Digital, que declaró de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el Plan Conectar, lanzado por el Gobierno nacional en septiembre de 2020, que tiene como uno de sus principales objetivos potenciar la universalización del acceso a los servicios TIC y a las conexiones de banda ancha de última generación.

La conexión de estas poblaciones es posible gracias al despliegue de antenas de ARSAT a través de la Secretaría de Innovación Pública. El organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete pone también a disposición de los beneficiarios servicios digitales tendientes a favorecer la transformación digital de los gobiernos locales, con capacitaciones virtuales, herramientas de gobierno abierto e integración al uso de plataformas y aplicaciones que aporten a la construcción de una gestión pública ágil, sustentable y transparente.

La inversión prevista en el marco de esta iniciativa consiste en transferencias de dinero a las jurisdicciones para la adquisición del equipamiento informático y mobiliario necesario, entre otros rubros clave para su concreción. La instalación de las antenas de conectividad satelital a través de ARSAT se llevará a cabo en conjunto con el Ejército Argentino.

La elección de las localidades alcanzadas por el programa se realizó a partir del Índice Federal de Inequidad Territorial (IFIT), construido por el Observatorio Municipal, dependiente del Ministerio del Interior, que detectó el grado de vulnerabilidad de infraestructura de telecomunicaciones de diferentes poblaciones y encontró la necesidad de llegar a las 377 localidades con soluciones de conectividad.