Leo García: “Vivir de lo que me gusta hacer, con agradecimiento y madurez”

En una entrevista con el cantante Leo García, habló sobre su carrera y su enfoque hacia la música. Destaca la importancia de aprender a vivir y utilizar su experiencia y madurez en su música. También habla de su éxito con su canción "Morrissey" y cómo eso lo llevó a cumplir su sueño de ser un cantante reconocido.

Leo Gracia, músico- Radio Libertad

Finalmente, comparte una anécdota personal sobre su amistad con Gustavo Cerati antes de su fallecimiento.

¿Cómo te sientes al vivir de lo que te gusta hacer a los 52 años?

Vivir de lo que me gusta hacer, con agradecimiento, con madurez, yo tengo 52 años, ya estoy grande, entonces es como que bueno, uno, el factor elemental de estar vivo es aprender a vivir, más allá de ser el mejor músico.

¿Cómo has evolucionado como músico a lo largo de tu carrera?

El tiempo te lo da, la práctica, los escenarios te van poniendo cada vez más sólido, cambia también, no puedo pensar como un chico de 20 años ni de 30, porque tengo 52, entonces pongo a servicio toda mi experiencia y madurez, pero no dejo nunca de ser moderno, nunca dejo de explorar nuevas vertientes.

¿Qué estás estudiando actualmente?

Ahora estoy estudiando mucho todo lo que es el mundo cripto, bitcoins, el cripto música, estoy estudiando mucho lo que será la edición de música en el futuro, así que muy entusiasmado.

¿Morrissey fue un antes y un después en tu carrera?

Sí, todo en realidad, ya comenzó como Leo García, porque yo había sacado un disco independiente llamado Vital, como Leo García, pero cuando hicimos ese disco que me produjo Gustavo Cerati, firmé contrato con una compañía muy importante y me dieron muchísima difusión y fue un momento digamos casi como que se estaba cumpliendo lo que originalmente quería desde chico, que era ser un cantante reconocido. Hoy tengo otro tipo de pensamiento frente a eso, pero se cumplió, de repente estaba hasta en las sopas con Morrissey, con Reírme de Más, con todas esas canciones, pero la canción había pegado tanto que hasta una banda hizo una sátira de la canción y un videoclip; el mismísimo Morrissey, el cantante inglés, cantó la canción, o sea, pasaron cosas muy buenas, fueron unos cuatro años continuos de mucho éxito.

¿Qué opinas de la música nueva? Por ahí cuando uno pone tu nombre en los buscadores, en esto de los títulos rápidos, nos marcan un poquito del roce con la nueva música, por ejemplo, con Rusherking, L-Gante, ¿esto lo tomas un poco para pelearte, te gusta, o realmente consideras que estamos en un declive en cierto punto?

No, no, mira, eso fue una fake. Juan Echegoyen, Ángel de Brito, ese tipo de periodistas, están haciendo eso para que sus notas tengan relevancia, tiran para abajo al artista o a la persona que le hacen la nota. Yo jamás nombré a Rusherking. Lo que pasa es que yo dije que pensaba que cuando vos haces un show en vivo, está bueno que el vivo sea orgánico, sea real, de alguien que canta de verdad y toca de verdad. Además, yo estoy haciendo música de recaté también, con El Más Ladrón, que es uno de los chicos que trabajaba con L- Gante, y a mí L-Gante me encanta, me parece que es la gran revelación de todo lo que tiene que ver con música popular, porque su música es bastante original, porque no copia a los reggaetoneros, él no habla como si fuera colombiano o puertorriqueño. Personalmente eso fue lo que dije en la nota, y el otro expuso que yo detestaba a Rusherking, cuando nunca lo había nombrado.

¿Tienes algo de gira por el litoral, Paraguay, Brasil?

Sí, voy a estar en zonas Corrientes, Chaco, Sáenz Peña, ahí tengo tres shows, y después el 20 de abril me voy para Chile, voy a hacer una gira de 15 días haciendo un homenaje a Gustavo Cerati.

¿Qué proyectos tienes próximamente?

En la vuelta seguiré en un proyecto, voy a hacer un festival también en Buenos Aires, y ahí va a haber una presentación mía con una pantalla de LED gigante, con una producción muy grande, todo de vanguardia.

¿Puedes compartir una anécdota de Gustavo Cerati?

Ah, mira, la última vez que lo vi, yo le decía, no eran épocas de Internet, entonces yo le decía después de una gira, por ahí pasaba un mes entero que no hablábamos, le digo, quedate tranquilo, yo entiendo todo porque somos amigos del alma, y creo que eso es muy importante porque no hay nada más hermoso que la amistad, que no exige ni reprocha, es amistad que se basa en los encuentros del alma, eso fue lo último que me dijo Cerati antes de lo que le pasó.

