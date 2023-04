Personal femenino de la comisaría de Alba Posse denunció acoso sexual y laboral: “Ya no es sostenible, venimos soportando los malos tratos y el hostigamiento”

Luego de un caso sobre acoso sexual y laboral ocurrido en la comisaria de Alba Posse, el personal femenino, tras asesoramiento, decidió erradicar la denuncia en la fiscalía y en la línea 137 de Posadas.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/04-17-FMS-Pepe-Tarditti-Entrevistadas-Acoso-sexual-y-laboral-policias-denuncia-fiscalia-8.36.mp3

Entrevistadas-Acoso sexual y laboral- FM Show

En ese sentido, una de las denunciantes, habló sobre el hecho y comentó porque tomaron la decisión de denunciar en Posadas. “Ya no es sostenible, venimos soportando los malos tratos, el acoso laboral, acoso sexual, el hostigamiento, la presión, las amenazas, y en reiteradas ocasiones manifestamos eso a nuestros jefes en la unidad”, señaló.

“Cuando se cambió de jefe de unidad, ya no pudimos ir tampoco a la unidad. Luego fuimos a jefatura, presentamos hasta audios donde se escucha que el actual jefe de la comisaría, nos acosa laboralmente, reconoce que todos están al tanto del acoso sexual del jefe de unidad y nadie hace nada, nombra al personal femenino que él está al tanto de ese acoso, y dice inclusive que las que no quieren estar con él, no quieren trabajar”, añadió.

¿Por qué decidieron dar la cara? ¿Por qué decidieron hacer la denuncia cuando no la iban a hacer?

“En primer lugar, porque fuimos a jefatura, manifestamos lo que estábamos pasando y dijeron que no querían que hagamos la denuncia porque era manchar el prestigio de la institución, manchar el uniforme. Nos dieron presión como diciendo que nosotros también, además de ensuciar a los jefes y denunciarles, estamos manchando a la institución, que teníamos que pensar que la institución tendría que estar en primer lugar, como diciendo que nosotros tenemos que aguantar eso en vez de agarrar y disponer lo que estamos viviendo. Pero a nosotras nos está perjudicando en nuestras vidas, en nuestra familia, porque todas tenemos problemas en nuestra familia porque ahora estamos nerviosas, no tenemos paciencia, gritamos, lloramos, nos sentimos mal, nos cae el cabello, es todo, el cuerpo empieza a demostrarte y te pasa a estresar”, expresó la denunciante.

Tal vez te interese leer: Alba Posse | Golpeó a su pareja y se encerró con sus hijos adentro de la casa para darles una paliza

La denuncia es en contra un oficial principal y un comisario, “al jefe principal de comisaría, cuando hicimos la denuncia, pero que sería sólo administrativa en jefatura, no le sacaron del cargo, él nos acosaba laboralmente, y a una de mis compañeras sexualmente, que todas somos testigos de eso, y él presionó al personal de que no vayan a denunciar y a declarar, en el audio dice textualmente: tengan cuidado con lo que declaren porque después voy a tener acceso a estas declaraciones y voy a leer todo, así que ojo”, expresó.

Asimismo, indicó que el oficial principal “sacó un traslado masivo de 7 personales, “nosotros tenemos los comparendos, nadie nunca saca tantos traslados así. En plena guardia dijo, me estoy yendo a conseguir el traslado del personal que da mala imagen en la comisaría”.

Además, aseguran que el comisario jefe de la unidad regional, apoya a este oficial principal. “En una reunión y también está en un audio, dice que pidió un jueves estos traslados y el viernes saldría, no nos amenaza con judicializar, porque nosotros habíamos mirado toda la comisaría y se divulgó una conversación con el jefe de unidad y un oficial ayudante, donde se comprobaba que él le preguntaba sobre el traslado, si ella estaba de acuerdo, ¿cuándo un jefe de unidad pregunta si está de acuerdo a alguien para trasladarle?”, dijo.

Las denunciantes fueron a asuntos internos, a atención intrainstitucional por violencia laboral, pero en el informe dice que hay una agente que incumple órdenes, que es la revoltosa en la comisaría, en lo que expresó, “ellos vinieron, los jefes de unidad, a hacer una reunión con todo el personal de comisaría y comando. En esa reunión, las pocas veces que me dejaron hablar a mí y a mis compañeras, porque no fui yo la única que hablé, yo levantaba la mano una hora hasta que me dejaban hablar y yo digo, de que ningún personal tiene por qué estar pasando por lo que nosotros estábamos pasando, y menos que digan que nosotros porque fuimos a denunciar es porque no queríamos trabajar o no queríamos cumplir órdenes. En mi caso me cuestionan de que yo trabaje menos horas de lo habitual, pero yo trabajo menos porque yo tengo una hernia de disco producto de una lesión que yo me hice en función del servicio, yo tengo un sumario abierto por eso y por eso yo no puedo ascender a fin de año”.

En ese sentido, manifestó que se acercaran hasta Posadas a realizar las denuncias, “nos dijeron que no hagamos las denuncias acá en Oberá porque queda a nivel de la unidad regional y ellos tramitan todo, y como esta unidad también está apañada políticamente, tenemos que ir a Posadas. Somos cuatro femeninos que vamos a denunciar por acoso sexual y laboral, pero en asuntos internos muchos declararon desde comisaría comando y contaron la situación que se estaba viviendo porque están cansados y ya no pueden más”.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/iBh584nTAy — misionesonline.net (@misionesonline) April 14, 2023