COFRA proyecta ampliar su capacidad productiva, mejorar su rentabilidad y sumar empleados

El presidente de Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem (COFRA) Luis Mieth, reveló que están en un proceso de incorporar alrededor de 200 madres y ampliar así su capacidad productiva. Aseguró que la inflación y la sequía golpearon su capacidad productiva pero que hoy trabajan incansablemente para recuperarse.

Actualmente COFRA trabaja con un régimen de producción que inició en el 2021 y que busca en principio, sumar al menos 200 madres a la Cooperativa a las 2 mil que ya tienen hoy en día. Esto implicará sumar más productores y poder contar un mayor nivel de producción.

“Estamos hablando de un crecimiento de un 10 a 15%”, aseguró Luis Mieth en diálogo con Misiones Online. “Recién hoy podemos decir que ya empiezan a ver pequeños frutos de este proyecto y se trata de incorporar 200 madre más, eso va permitir contar con hasta un 15 a 20% más de cerdos e incorporar más productores”, explicó.

“Año tras año proyectamos, evaluamos qué hacer y trabajamos, pero no nos quedamos y achicarnos no podemos, entonces hay que seguir produciendo, buscando alternativas para mejorar y lograr porcentajes ínfimos con la misma producción o innovando si se puede, para obtener mayor rentabilidad”, señaló el presidente de COFRA.

A su vez, reveló que hoy la cooperativa frigorífica faena más de mil cerdos por semana y en total, cuentan con 212 productores asociados.

COFRA y su rentabilidad ante las adversidades

Sobre la rentabilidad de la firma, Mieth aseguró que, pese a las adversidades actuales como la inflación, COFRA se mantiene firme y sigue trabajando para día a día estar mejor.

“Hay que actuar, buscar el equilibro aspirando siempre a tener mayor eficiencia en todos lados para poder obtener pequeños márgenes que pueden ser rentables. Hoy para que una empresa pueda ganar 5% hay que trabajar mucho, pero para perder un 10% no se necesita nada. Por eso, hay que buscar el equilibrio y tratar de hacer lo mejor posible para que todo funcionando”, señaló.

Además, reconoció que como toda empresa siempre se piensa en atraer nuevos clientes que elijan su producto por encima de otros, porque es lo que les mantiene en pie. Sin embrago, nunca dejan de lado una de las bases sobre las que se fundó el establecimiento: “Los productores, socios y nosotros como dirigentes de la cooperativa, siempre quisimos y queremos que esto sea para perdurar en el futuro de la provincia”.

¿Cómo afecta la sequía a la Cooperativa Frigorífica de Alem?

“Nosotros tuvimos un gran problema, la sequía del 2021 nos afectó muchísimo a todo el sistema productivo. Por más que nuestra producción está resguardada bajo techo, perdimos unos puntitos de producción por los valores”, afirmó Mieth.

Si bien gracias a mucho esfuerzo, dedicación y suerte, logren que la sequía no dañe directamente sus animales en las granjas, se ven afectados de igual manera si no pueden conseguir alimentos para mantenerlos.

“Hoy COFRA consume más de casi mil toneladas de maíz mensuales que tienen que ingresar a nuestra fábrica de alimento, como también otras 400 toneladas de pieles de soja para el sistema productivo de esos 25.000 cerdos que hoy tenemos, puedan ser alimentados todos los días”, indicó.

COFRA abastece a toda la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa

“La cooperativa frigorífica Leandro N. Alem tiene tránsito federal. Nosotros podemos salir a cualquier punto de la Argentina. En función de nuestro crecimiento y producción estamos atendiendo hoy a Misiones, Corrientes, Chaco y parte de Formosa”, señaló Mieth.

“Estamos creciendo de a poquito en esas tres provincias en función de nuestro crecimiento productivo. Hoy la fábrica de chacinados está superando las 200 toneladas mensuales de los cuales también hay otras 150 toneladas mensuales que son subproductos del cerdo, como, por ejemplo, cortes frescos y derivado”, explicó.

“Hoy nosotros, gracias a Dios, estamos bien. El hecho de que el Gobierno nacional haya prohibió algunas importaciones el año pasado, ayudó a que no ingrese el cerdo desde Brasil a la Argentina. Eso favoreció, pudimos encontrar un equilibrio. No digo que ganar, pero se pudo equilibrar el precio y el costo para no perder”, sostuvo Mieth.