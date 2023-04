Aumento de combustible | Desde la CESANE aseguran: «Nosotros seguimos trabajando por un precio mucho menor»

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste, señaló que el aumento de combustible afecta no solo a la provincia de Misiones sino también al interior de todo el país. Jalaf explicó que las estaciones de servicio no fijan los precios, sino que deben ajustarse a los precios establecidos por las compañías de combustibles.

Red Ciudadana – Faruk Jalaf

¿Qué pasó ahora? ¿Cuánto subió?

Faruk Jalaf: Bueno, realmente ha sido similar a los aumentos anteriores, siempre nos castigan a los del interior, no solamente a los misioneros. Yo tuve una reunión de la Confederación de Cecha el jueves pasado en Buenos Aires y no es solamente a misiones, solamente que en misiones es la que más caro tiene el combustible. Pero las petroleras se comprometieron con el gobierno a mantener un valor del 4% cosa que cumplen a medias, ¿por qué? Porque producen un incremento mayor en un producto que en otro y compensan, según ellos compensan. O sea, en los productos premium los incrementos que van a ver son menores al 4% y ese aumento mayor que se ha producido en los productos tradicionales o los más baratos ha sido más elevado que el 4%.

No hice el cálculo del porcentaje con la premium, por ejemplo, pero si en Super fue 6,5 y usted me dice que con lo que es el premium, el porcentaje es menor al 4%.

FJ: Es menor en 2,5% dependiendo de la petrolera y dependiendo de la zona. O sea, que esos cálculos que hacen ellos no sabemos porque los precios nos llegan a última hora a la noche ni siquiera de día y no sabemos exactamente cuánto van a subir ni qué van a subir. Entonces, la explicación que tenemos es que hacen un promedio para que, como en otro precio estaban más atrasados, en precio rojo, productos tradicionales estaban más atrasados, entonces es lo que menos subieron y los productos premium estaban muy elevados, entonces subieron menos.

Entonces, aquí en la ciudad de Posadas tenemos el combustible más económico que el resto de la provincia, entonces, ¿el impacto más fuerte va a ser para a medida que nos vamos alejando de Posadas, zona centro, zona norte?

FJ: Sí, pero casi todo el interior es casi todo parecido. Si nosotros teníamos en una época, hace ya a fin del año pasado todavía, antes del último incremento del año pasado, eran todos los precios de la provincia iguales y no se entendía esta injustificada diferencia que se dio. Pero bueno, no está en nuestras manos y tratamos de acomodarnos a los tiempos y a la situación. Las estaciones no son formadoras de precio y tenemos que adecuarnos a lo que ellos nos mandan porque el margen es tan chico que aunque yo quisiera vender más barato no puedo, por un margen de un 8%, si voy a bajar el precio, tendré que venderlo a costo. Porque es muy poca el margen de comercialización y venimos perdiendo contra la inflación desde hace muchísimo tiempo, desde la pandemia hasta ahora venimos perdiendo contra la inflación. Es el planteo que se hizo desde el Cecha que no se aceptaba un 4% porque no es un aumento, es una rebaja en el precio del combustible, si vos tenés un 7.7% y que aumentaban un 4% que es lo que te estaba comentando de promedio, entonces hemos estado trabajando con un 3.7% menos de la inflación. Esto se viene repitiendo desde hace 6 meses hasta la fecha.

En estas reuniones que usted decía que ha tenido en estos días, cuando se sientan todos en esa mesa, ¿se plantea el tema de esta diferencia o de esta mayor brecha que tenemos en las provincias, las otras provincias con respecto a esta realidad que pasa, que viven en CABA con esa brecha que cada vez es más amplia?

FJ: Sí, yo la planteo siempre, pero no depende de nosotros, porque nosotros lo que queremos es que suba el precio en Buenos Aires más que en el interior para que se vaya acomodando.

Por eso el planteo, cuando nosotros decimos, bueno a ver, ¿por qué nosotros tenemos el combustible más caro? ¿Por qué no sube de la misma manera la zona de CABA? ¿Cuál es la respuesta?

FJ: No, no tenemos respuesta porque eso no lo decidimos nosotros, ni nos atienden. Las negociaciones que hacen las petroleras las hacen entre ellas y el Estado. Nosotros hemos pedido participar de esas reuniones. Cosa de que no nos han dejado participar a las estaciones de servicio, a la confederación, no nos invitan a las negociaciones y arreglan arriba entre las petroleras y el gobierno. A cambio de algunos otros beneficios que le dan las petroleras, le retrasan el pago de algunos impuestos, le permiten hacer importaciones al dólar oficial, entonces a ello le compensan. Nosotros seguimos trabajando por un precio mucho menor si no vendrían de Paraguay, ni de Brasil, ni de Uruguay, ni de Chile a cargar combustibles del lado nuestro, porque realmente nuestros precios están a la mitad de los países vecinos.

El tema de los cupos, ¿Cómo estamos en la provincia con el tema de la cantidad de combustible mensual?

FJ: Mira, en algunas zonas falta algún producto, pero es por la regionalidad, o sea, si vas a Iguazú, van a faltar nafta, o Irigoyen van a faltar nafta, pero a medida que vas ingresando, faltan en el centro de la provincia, a veces un poco de gasoil, especialmente posadas, porque está más barato y muchos clientes del interior de la provincia migraron a comprar en posadas, porque cuando van a posar sus vehículos, sus camiones, cargan allá de paso porque es más barato que en el interior.

Ha desaparecido, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es Infinia Diesel, que es el producto que más vemos, cuando hablamos del gasoil común, ¿sigue estando o ha desaparecido esa posibilidad en los surtidores?

FJ: No, no, sigue estando, sigue estando porque es el combustible que más se usa, porque la Infinia es el producto que ellos ofrecen como alternativa, pero es muy caro. El diferencial entre el combustible premium, sea Infinia o sea V-Power Diesel, o sea, como se llame de acuerdo a la distintas petroleras, tiene un diferencial muy elevado con respecto al gasoil común, entonces es al revés. Muchos que usaban productos premium, inclusive en camionetas modernas que tienen que usar productos premium es aconsejable, ya no lo usan, usan gasoil común.

O sea que hay, sí, pero mi pregunta iba por esto, porque cada vez que uno llega al surtidor nunca hay común, siempre lo que te ofrecen es Infinia. Entonces ¿es simplemente que hay mucha demanda y por eso se cumple con el cupo y deja de haber, no es que no va a venir o algo así?

FJ: Exactamente, racionan la entrega. Te van racionando la entrega en el sentido que no te entregan el total todo junto o te entregan menos de lo que te corresponde de gasoil común y lo que pasa es que probablemente ahora no haya tanto déficit porque la cosecha no va a ser lo que se esperaba por mucho, hace un 40% de años anteriores, o sea que la cosecha demanda mucho consumo de gasoil, especialmente el gasoil común, para el transporte de los granos a los puertos, cosa que ahora no va a ocurrir, no va a haber un patente tan marcado como había antes. Y en las ciudades, ya las petroleras incluso están sacando el gasoil común. En las ciudades, en los centros urbanos solamente se están permitiendo porque es más contaminante el gasoil común. Y es para el trabajo pesado, es para las rutas por lo general, para los camiones que consumen mucho más cantidad y además van por rutas que están desiertas, pero en las ciudades si vos llevas un gasoil que no es el premium, contaminan más el medio ambiente.