Sigue la interna en el Partido Libertario Misiones: no tendrá candidatos para las elecciones provinciales y se desligan de Ninfa Alvarenga

El presidente del Partido Libertario Misiones, Guillermo Orsat, dialogó con Misiones Online, luego de que en redes sociales se diera a conocer un comunicado oficial donde se expone que la ex candidata Ninfa Alvarenga, no pertenece al espacio.

Sigue la interna en el Partido Libertario Misiones quienes reafirman, no tendrá candidatos para las próximas elecciones provinciales. Asimismo, el espacio se encuentra en un proceso de constitución y reconocimiento por parte de la justicia electoral en la provincia, donde «los tiempos no dieron» para competir en los próximos comicios.

Guillermo Orsat, presidente del Partido Libertario Misiones, aclaró la situación actual del espacio y las discrepancias con otra línea interna liderada por la ex candidata Ninfa Alvarenga, como así también lo hizo a través de un comunicado oficial, vía redes sociales.

«Queríamos poner en claro esta situación, estamos desde 2018 formando el Partido Libertario Misiones que hemos presentado las afiliaciones correspondiente. Estamos a punto de ser reconocidos por la justicia electoral con el nombre del Partido Liberal Libertario Misiones que va a ser el único partido, valga la redundancia, libertario en la provincia. Quisimos aclarar esto por el tema de la señora Alvarenga, que no pertenece al Partido Libertario, Misiones, siempre hablando del partido provincial. No perteneció, nunca estuvo, y al momento no pertenece» expuso Orsat.

Recordemos que Ninfa Alvarenga se bajó de la candidatura a gobernadora por el Partido de Integración y Militancia (PIM). Asimismo, días después el Tribunal Electoral declaró “inadmisible” la renuncia.

Asimismo, remarcó que dentro del partido existe una interna que se divide en dos facciones, por un lado quienes se encolumnan detrás de Orsat y los que están junto a Alvarenga y Carlos Kikuchi: «Javier Milei está afiliado al Partido Libertario y quien te habla también. Con respecto a la otra línea de la señora Alvarenga, no tiene partido. La prueba de ello es de que utilizó partidos prestados o alquilados, en los cuales está teniendo unos serios inconvenientes», agregó Orsat.

Ante esta situación volvió a remarcar que Alvarenga no tiene relación con el partido y que esperan la aprobación de la justicia electoral para, en caso de que está situación se siga repitiendo, iniciar acciones legales contra la excandidata.

«Una vez que todos obtengamos el reconocimiento del Tribunal Electoral, la señora Alvarenga no va a poder usar el nombre Partido Libertario ni todo tipo de tipografía, porque ya vamos a tener la herramienta que es el sello para accionar judicialmente. O sea, la confusión se termina ni bien nosotros obtengamos el sello provincial».

Los libertarios no tendrán representante en las elecciones provinciales del 7 de mayo

«No llegamos, no nos pudimos constituir partido, no por falta de afiliaciones, sino porque no nos dieron los tiempos electorales», sostuvo Orsat ante la pregunta.

Explicó que no se trata de que no han cumplido con los requisitos y números de afiliados sino que «Cuando uno ingresa las afiliaciones al Tribunal Electoral tiene todo un proceso. La gente del Tribunal Electoral tiene que constatar que los datos son verosímiles y que no haya habido cambios. Presentamos todas las afiliaciones pero no llegamos a tiempo para el proceso. Con respecto al Tribunal Electoral, siempre nos han tratado bien, con respeto».

Respecto de lo que pase en el plano nacional, añadió: «Vamos a hacer todo lo posible en las elecciones nacionales para apoyar la candidatura de Javier Milei en el tema de la fiscalización»

Por último, mostró su descontento por toda esta situación: «Desde el punto de vista personal y a través de los quienes integramos la junta promotora con vergüenza porque está demostrando vergüenza y un poco de enojo, porque primero usufructuar nuestro nombre Partido Libertario Misiones. Segundo porque están demostrando un manejo y una falta de seriedad tremenda, porque en vez de sostener estas peleas, no estamos distrayendo de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Los libertarios somos oposición y tenemos que encargarnos de los problemas que tiene la gente acá. Entonces, todos estas peleas que no tienen que ver con nosotros y que nos involucran al utilizar nuestro nombre, nos causa molestia y de algún lado vergüenza, porque nuestro nombre está afectado y hay una cierta confusión», cerró Orsat.