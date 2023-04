Liga Profesional | Newell’s recibe al puntero River que quiere estirar su ventaja: hora, TV y formaciones

El Millonario visitará a La Lepra el domingo en medio de una seguidilla de partidos y Demichelis decidió comenzar la rotación por lo que habrá varios cambios pensando en la Copa Libertadores.

Newell’s recibe al puntero River que quiere estirar su ventaja. El equipo de Martín Demichelis no tendrá tiempo para relajarse, ya que deberá enfrentar a Newell´s Old Boys en Rosario para mantener su colchón de puntos y también para alargar su racha positiva en el Estadio Marcelo Bielsa.

Curiosamente, el Coloso le sienta cómodo al Millonario, debido a que la Lepra no le gana hace seis años allí. El encuentro comenzará a las 19 horas con transmisión de TNT Sports.

La última vez que Newell´s le ganó a River en Rosario fue el 20 de noviembre de 2016. Aquella noche, Ignacio Scocco, que vistió ambas camisetas, convirtió el único gol del partido con un remate fuerte y al medio desde el punto del penal, que el arquero Augusto Batalla no pudo detener.

Demichelis viene de repetir equipo en los triunfos ante Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata, analiza darle descansos a los más experimentados que vienen teniendo mucho rodaje. Por lo tanto, es muy probable que Paulo Díaz, Enzo Díaz, Miltón Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández no sean de la partida. Podría sumarseles algún otro y hasta quizás no viajen a Rosario para no acumular otro viaje que genere cansancio.

Por ese motivo, Micho piensa realizar variantes en todas las líneas. Es una posibilidad que el ataque cambie por completo con las salidas de Lucas Beltrán y Esequiel Barco para que ingresen Pablo Solari y Miguel Borja. Por lo pronto, el que está confirmado es José Paradela, a quien el propio Demichelis ratificó en el once titular para el domingo luego de la goleada ante el Lobo.

La probable formación de River

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez o Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, José Paradela; Santiago Solari y Miguel Borja.

La posible alineación de Newell’s

Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortíz, Bruno Pittón; Pablo Pérez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Justo Giani, Djorkaeff Reasco y Jonathan Menéndez.

Newell’s recibe al puntero River