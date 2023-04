El asesor y experto en tránsito de la Municipalidad de Posadas, habló sobre la ley de cero tolerancia al alcohol en todo el país y se refirió sobre la provincia; “Misiones y Posadas están adelantados en problemáticas que recién hoy en día están siendo vistas a nivel Nacional”.

El pasado jueves se aprobó en el senado la Ley de alcohol cero en rutas nacionales, la cual prohíbe a los ciudadanos conducir un vehículo de cualquier peso y tamaño con más de cero miligramos de alcohol en sangre. Por ello, el experto en Tránsito, Rubén Tamis habló al respecto; “Esto es un paso a la solución…la normativa vino a traer una determinación y luz al respecto”.

A su vez, el especialista remarcó la importancia que tiene esta medida a la hora de educar a los niños. «Si tomaste un vaso no te podes subir a la conducción de nada…¿Cómo educar a un niño o chico de secundaria, que hay que tomar un poco y no tanto?». Además, expresó que esta medida es un respaldo fundamental a la hora de tratar de solucionar la problemática.

De igual forma, afirmó que lastimosamente no es el desenlace final, «nosotros tenemos hace muchos años esta temática del alcohol cero y los siniestros viales por alcoholizados en el volante siguen ocurriendo».

Por su parte, Rubén apuntó a que el respaldo que necesita esta medida es la seguridad vial y que para lograrla se necesita de cultura vial llevada a cabo por las costumbres que se aprenden con el tiempo y lo ejemplificó de esta forma; «Para mi es una novedad que un peatón cruce por una esquina y que el coche se detenga y lo respete, esa es una costumbre vial».

«¿Cómo logramos esa costumbre, esa cultura? con educación…Acá necesitamos más publicaciones en las redes sociales que hoy en día se consumen mucho. Estás mirando un programa así como te entra involuntariamente un mensaje de algún producto que tiene que entrar involuntariamente».

Asimismo, aseguró que las leyes vienen a sostener un procedimiento, pero que el actuar de las personas es lo que marca la diferencia y eso se consigue gracias a la educación, por ello, es necesario que el mensaje se encuentre viralizado y siempre a la vista. «Que yo salga a la esquina y vea una estática, que me de un consejo vial, que yo abra un folleto de una empresa que me vende electrodomésticos y haya información, ese es el bombardeo que necesitamos para que realmente no pase», expresó el asesor.

¿Qué pasa si la persona consume alcohol por la noche y en la mañana debe conducir?

Rubén comentó y aclaro varias problemáticas o dudas que tienen los ciudadanos al momento de realizarse un test de alcoholemia y cuánto tiempo dura el efecto del alcohol en el cuerpo.

Mencionó que el alcohol tarda 12 horas en salir del metabolismo, es decir que si la persona consumió alcohol por la noche/madrugada, lo más seguro es que su test tenga un resultado positivo en la mañana/medio día siguiente.

Por otro lado, aclaró otra de las preocupaciones que tienen los ciudadanos a la hora de realizarse el testeo. «No hace falta que esté un bioquímico para tomar el alcohol, es un gran mito que hay que erradicar. La ley dice que la la presencia de la autoridad sanitaria pertinente es para la atención médica del intoxicado, o sea, un agente de tránsito, llámese policía, inspector de tránsito, gendarme que tenga el curso y la matriculación que se hace».

¿Qué pasa si la persona se niega a realizar el test?

El especialista aseguró que el ciudadano puede negarse a sacarse sangre pero no puede rechazar el testeo, tiene tres oportunidades para soplar el aparato correctamente hasta que salga el resultado. De no ser así, las autoridades junto con la policía pueden retener su Licencia de conducir, su vehículo y podría ir arrestado.

«Esas tres cuestiones pueden pasar según la ley», afirmó el experto y remarcó que si la persona se niega a realizar el test en las tres oportunidades que se le dan, el resultado se toma como positivo.