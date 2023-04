Boaventura de Sousa Santos, prestigioso académico y sociólogo portugués, fue denunciado por varias mujeres por presunto acoso sexual 

El detonante fue la publicación de un informe sobre acoso en la Universidad de Coimbra que dedicaba un capítulo al profesor y le acusaba por estos hechos. Dicha universidad le ha suspendido temporalmente de sus funciones y ha iniciado una investigación.

El informe que reveló por primera vez estos hechos lleva por título «Conducta sexual inapropiada en la academia» y es obra de tres investigadoras: una belga, otra estadounidense y otra portuguesa.

En dicho texto no se mencionan nombres concretos, pero sí se hace referencia a De Sousa Santos como «el profesor estrella» y se asegura que los hechos de presunto acoso sexual se produjeron entre 2011 y 2019 en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, donde el sociólogo es profesor, así como director emérito del CES.

Por su parte, el sociólogo portugués emitió recientemente un comunicado en el que niega las acusaciones en su contra y en el que, asegura, junto al otro profesor denunciado, «ser víctimas de una difamación anónima, vergonzosa y vil por parte de tres autoras». En el mismo comunicado vierte una serie de acusaciones contra las investigadoras que han publicado el texto y las acusa constantemente de «un acto de venganza personal». «Tengo la conciencia tranquila», añade el académico.

Boaventura Sousa Santos es un abusador sexual y he sido una de sus víctimas en el año 2010. Escribiré muy pronto mi testimonio, para la justicia y para el mundo. pic.twitter.com/69nzViAjgc — Moira Ivana Millán (@millan_moira) April 14, 2023

Las tres autoras señalan cómo las instituciones favorecieron que De Sousa pudiera ejercer este comportamiento de abuso sexual y abuso de poder. Asimismo, acusan al sociólogo de apropiarse de ideas y textos de investigadoras y académicas.

«El principal objetivo es contribuir a que se abra un debate necesario en la academia sobre las responsabilidades institucionales. Aunque nuestras carreras han avanzado, sabemos que para muchas compañeras, los mismos obstáculos les han llevado a dejarlo y al final de sus carreras académicas», aseguran en el texto.

A raíz de la publicación de este informe, la Universidad de Coimbra ha iniciado una investigación y suspendido a De Sousa Santos hasta que la misma concluya. De la misma manera ha actuado con Bruno Sena Martins, otro profesor denunciado por los mismos motivos.

Denuncias públicas por acoso sexual

Tras la publicación del texto, otras dos mujeres han levantado la voz contra De Sousa Santos. Una de ellas es Moira Ivana Millan, quien publicaba este viernes varios tuits en los que relataba su caso: ·Boaventura Sousa Santos es un abusador sexual y he sido una de sus víctimas en el año 2010. Escribiré muy pronto mi testimonio, para la justicia y para el mundo. Él debe ser juzgado y condenado como cualquier otro abusador y las universidades que tanto reconocimiento le han dado deberían estar avergonzadas de silenciar sus crímenes».

«Cuando él me abuso yo estaba en Portugal y un argentino me dijo: Nadie te va a creer, es la palabra de una salvaje contra la de un intelectual, una india contra el gurú de la izquierda en Portugal. Y callé porque no me sentía con fuerza para denunciar. Apoyo a las estudiantes que hoy lo están desenmascarando y les digo: Yo Te Creo!!».

📢 A deputada Bella Gonçalves (PSOL-MG) rompe anos de silêncio e denuncia o assédio sexual de Boaventura de Sousa Santos durante o doutorado. Relato se une a outras acusações contra o professor. https://t.co/wUuC453u5q pic.twitter.com/uvuvTKp3he — Agência Pública (@agenciapublica) April 14, 2023

«Callé porque no me sentía con fuerza para denunciar»

Otra de las denuncias públicas fue la de la diputada brasileña Bella Gonçalves, que acusa al profesor de acosarla cuando hizo el doctorado en el CES entre 2013 y 2014: «Soy una de las mujeres que sufrió acoso sexual por parte de este señor, quien fue mi asesor de investigación doctoral. Después de años de silencio y mucho dolor, es hora de sanar». «La violencia que sufrí generó otros procesos de violencia. Por eso guardé silencio durante años», agrega en unas declaraciones a Agencia Pública.

Más de 250 académicos y personas del mundo de la cultura han hecho público un extenso manifiesto en el que se solidarizan con las denunciantes y con quienes hayan podido sufrir estos abusos por parte de De Sousa Santos: «Los casos denunciados son solo la punta del iceberg. El consentimiento íntimo a menudo se ve comprometido por las relaciones de poder y la dependencia académica».

«Apoyamos a quienes tienen el coraje de organizarse, denunciar y cuestionar el sistema opresor y tóxico, obligándose así a revivir el trauma. Condenamos cualquier intento de represalia. Denunciaremos y apoyaremos cada vez más a quienes deconstruyen los cimientos patriarcales y coloniales», agregaron.

Fuente: Público y Agencia Pública