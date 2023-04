Proponen en Corea del Sur un proyecto de ley para prohibir el consumo de carne de perro y gato

Un parlamentario de Corea del Sur llamó a erradicar la matanza y venta de animales domésticos, una polémica práctica aún vigente en el país. La iniciativa cuenta con apoyo dentro del principal partido de la oposición

Como resultado de un aumento en la toma de conciencia sobre los derechos de los animales, un parlamentario del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Corea del Sur propuso este viernes un proyecto de ley para prohibir la matanza y venta de carne de perro y gato, con el objetivo de poner fin a su consumo.

La propuesta nació de Tae Yong-ho, quien cree que “la cultura de comer perros y gatos debería ser erradicada en una era en la que 15 millones de personas (cerca de un cuarto de la población del país asiático) crían animales” domésticos, según declaraciones realizadas este viernes y citadas por la agencia local de noticias Yonhap.

Tal vez te interese leer: China impuso una medida que podría poner fin a la venta de carne de perro y gato en el país

La iniciativa, que cuenta con apoyo dentro del principal partido de la oposición, propone una revisión de la Ley de protección animal para prohibir los puntos anteriormente mencionados y permitir a las autoridades la concesión de subsidios para los negocios vinculados al consumo de este tipo de carne que hayan cerrado voluntariamente o cambiado su actividad de negocio, según información de la agencia de noticias EFE.

El proyecto propuesto por el parlamentario Tae tiene lugar luego de que la primera dama surcoreana, Kim Keon-hee, exigiera en una entrevista endurecer la protección animal en el país y abandonar el consumo de carne canina.

La ONG AnimaNaturalis afirma que, para la ley coreana, la carne de perro no es legal. Sin embargo, agrega que no hay una legislación que penalice la matanza de canes.

De acuerdo a EFE, el consumo de carne de perro en Corea del Sur cayó en gran medida en las últimas décadas gracias a que cada vez más familias poseen mascotas.

Encuestas de años recientes citadas por EFE muestran que más del 80% de los surcoreanos nunca probó la carne de perro ni tampoco tiene intención de hacerlo, mientras la mayoría de los grandes mercados de este tipo de carne ya cerraron y el gobierno y diversas asociaciones lograron clausurar una gran cantidad de granjas y mataderos.

El ex primer ministro de Corea del Sur Kim Boo-kyum ya había planteado en 2021 la creación de un comité mixto para establecer “un consenso social” sobre la necesidad o no de prohibir el consumo de carne de perro en el país. El ex presidente Moon Jae-in también se había mostrado a favor de la prohibición.

Aunque la mayoría de los surcoreanos nunca no ha comido este tipo de carne, una encuesta del año pasado también presenta que apenas un tercio de la población está a favor de que se prohíba su consumo y quienes apoyan esta práctica argumentan que las personas deberían tener libertad para elegir lo que comen.

Según Humane Society International, Asia es el continente donde más extendido está el consumo de carne de perro. Se estima que hasta 30 millones de canes y 10 millones de gatos son sacrificados anualmente para consumo humano. La cifra incluye a muchas mascotas familiares, que a menudo son robadas ilegalmente de sus hogares y llevadas al matadero.

De acuerdo a Humane Society International, en Corea del Sur los perros mueren electrocutados, mientras que en otros lugares suelen ser apaleados, ahorcados o, más raramente, hervidos vivos.

La Organización Mundial de la Salud advierte que el comercio, sacrificio y consumo de perros plantea riesgos para la salud humana por triquinelosis, cólera y rabia.

La carne de perro está prohibida en Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Tailandia y Singapur, al tiempo que Indonesia se declaró partidaria de prohibirla.

(Fuente: Infobae)

Animales de compañía: el 82% de las personas aseguró que vivir con uno de ellos les alegra la vidahttps://t.co/tUD8wCkEk0 — misionesonline.net (@misionesonline) March 28, 2022

Corea del Sur