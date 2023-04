Posadas | “Pedimos perpetua para el femicida, porque esto fue un femicidio”, manifestaron familiares de la gendarme Galeano, a un mes de su muerte

Familiares de Jésica Galeano reclamaron Justicia frente al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas. Paralelamente, Horacio Balbuena, acusado de femicidio, se presentó ante el magistrado Mattos para ampliar su indagatoria.

El pasado miércoles 12 de abril, se cumplió un mes de la muerte de la gendarme, Jésica Galeano, quien la semana pasada hubiese cumplido apenas 32 años. Sus sueños y proyectos se vieron truncados por una bala calibre 9 milímetros que ingresó en su cabeza.

Horacio Balbuena, su pareja, está acusado de femicidio. El juez Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete, lo imputó provisoriamente tres días después de haber sido detenido como sospechoso. Hoy viernes, nuevamente fue trasladado a los pasillos del edificio sobre calle Pedro Méndez para ampliar su indagatoria. Aún no trascendió su declaración.

En paralelo, la madre, una tía y otras dos familiares de Galeano, viajaron desde la provincia de Formosa hacía la capital de Misiones para estar presentes frente al Juzgado y ver a la cara al presunto asesino de la mujer de 31 años.

La manifestación, convocada por redes sociales y difundida por casi todos los medios de comunicación locales, lamentablemente, no tuvo el apoyo esperado, pero igualmente el puñado de personas que asistió, se hizo escuchar.

“Estamos desde hace un mes pidiendo justicia por mi sobrina de Formosa. No tengo la certeza de lo que habrá pasado esa noche pero sí, como dije anteriormente, confirmo, reafirmo, que mi sobrina es una chica que creció con valores, a ella jamás se le cruzaría por la cabeza pegarse un tiro o quitarse la vida de cualquier otra manera”, comenzó exponiendo a este medio Herminia Guillen, tía de Jésica.

La víctima era madre de tres menores de edad, a los cuales según familiares, los adoraba. “Era una excelente chica, como hija y como amiga de sus compañeros de trabajo, también puedo afirmar que siempre fue muy alegre. Desde que está con este señor, ella se alejó muchísimo de la familia. La relación con él fue muy hermética, nosotros tenemos muy poca información sobre ello”.

Las pruebas de parafina descartaron un suicidio, debido a que el resultado del examen dio negativo en las manos de la mujer pero, el mismo efecto arrojó al tomarse las muestras de Balbuena. Las miradas están puestas a los movimientos del acusado posterior a la muerte de su pareja.

“No sé que habrá pasado esa noche tan drástica, tan horrible, que terminó en su muerte. Una chica joven, llena de vida, con muchos planes, proyectos, jamás intentaría quitarse la vida. Esto fue un femicidio porque este señor tiene varias denuncias en su contra por violencia de género”, mencionó.

En esa línea continuó “Pedimos justicia para una madre destrozada que ya no va a volver a ver a su única hija. Mi hermana solamente tiene dos hijos, una nena y un varón. Sólo le queda el hijo varón, que desde que falleció Jesica, están yendo y viniendo hace un mes, andan dando vueltas pidiendo justicia. Todavía no pudieron hacer su duelo como corresponde. Pedimos perpetua para el femicida, porque esto fue un femicidio”, afirmó Herminia.

La manifestación no contó con el apoyo esperado, ni de la sociedad, ni de los grupos que luchan contra los derechos de las mujeres, pero si con la presencia de la prensa. “Es una lástima también, que la gente acá, como no conocemos mucho, no nos acompañe, porque esto nos pasó a nosotros. Lamentablemente puede pasarle a cualquiera en cualquier momento. Este hombre siempre fue un violento, en su trabajo también dicen lo mismo. Queremos justicia, justicia por una madre destrozada, por un hermano que no tiene paz”, reclamó.

Horacio Balbuena fue citado a las 10 de la mañana por el Juez Miguel Mattos para ampliar su indagatoria, en una audiencia que se extendió hasta pasado el mediodía, pero de la cual aún no trascendieron detalles. Se esperaba que el hombre se mantenga en sus dichos, asegurando que Jésica Galeano se quitó la vida.

