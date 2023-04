Elecciones 2023 | Candidatos debatieron sobre políticas agropecuarias con referentes de ese sector

Se realizó hoy en Dos de Mayo un coloquio en el cual candidatos de la oposición y el ministro del Agro de la Provincia expusieron sobre política agropecuaria frente a un auditorio integrado casi exclusivamente por productores. Inflación, tipo de cambio, estado de los caminos y conectividad fueron algunos de los temas centrales.

La Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM) llevó adelante un foro de políticas agropecuarias que reunió a referentes de la política y del sector productivo de la provincia. Participaron el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori; Martín Arjol, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio; Isaac Lenguaza, del frente La Fuerza de Todos y Julia Perié, del Frente Amplio, además de Jorge Chemes, Presidente de Confederaciones Rurales de Argentina CRA.

Ante un auditorio con nutrida presencia de simpatizantes de Juntos por el Cambio (el presidente de la FARM, Dario Bruera, es candidato por esa fuerza), Martín Arjol jugó de local, se ganó aplausos con cuestionamientos referidos a temas puntuales, como estado de los caminos rurales y las dificultades de conectividad en determinados puntos de la provincia, pero no llegó a presentar nada parecido a un programa articulado para el sector agropecuario.

Los productores reconocieron que están con altos índices de actividad en prácticamente todos los sectores, pero afirmaron que los niveles de rentabilidad son bajos por efecto de la inflación que sufren en sus costos que no siempre pueden trasladar a precios.

Durante su exposición, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Martín Arjol, aseveró que el sector agropecuario de la Provincia y puntualmente el yerbatero, vienen en retroceso desde hace muchos años, lo que provocó una rápida respuesta del ministro del Agro, Facundo López Sartori, que a su turno rebatió esa afirmación con datos concretos “en yerba mate hemos aumentado más de 20.000 hectáreas en los últimos años. Tenemos cada vez más cooperativas, más molinos, por lo tanto, esa información era errónea. Con el respeto que se merece, no sé dónde tendrá la fuente él, pero lo cierto es que el agro misionero viene creciendo”.

Destacó además que “somos la provincia con más productores piscícolas del país, en apicultura tenemos más de 20.000 colmenas y proyectamos llegar a las 100.000, ya estamos saliendo de la economía clásica nuestras cuatro producciones tradicionales, cuando hablamos de tabaco, yerba, té y forestoindustria. Tenemos palta hass que estamos buscando exportar a Chile, tenemos la banana. La economía nuestra viene creciendo, estamos de acuerdo y peleando por ser la séptima economía del país, mientras que hace más de diez años estábamos en los lugares 15 o 14”.

López Sartori indicó que otro de los problemas centrales de los que se viene ocupando el ministerio del Agro misionero “es la falta de agua que llegó para quedarse y que nos tiene concentrado como Gobierno, pensando todos los días en soluciones como la generación de reservorios que nos permitan hacer una cosecha de agua. Estamos pensando en eso porque el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse”, dijo.

Isaac Lenguaza fue el candidato opositor que mostró manejo más sólido en la temática. Planteó propuestas concretas como crear mayores centros de acopio para la comercialización de alimentos, insistió con el fondo especial yerbatero y la puesta en funcionamiento del Centro Tecnológico de la Madera de San Vicente.

“En el sector tabacalero no solo necesitamos discutir ese convenio Nación – Provincia que es del 2005, que ya está vencido pero sigue renovándose todos los años. Vamos a crear un programa de seguridad rural que me parece que eso tiene que hilvanado con la cuestión de conectividad, porque vos podés poner mucha policía en un destacamento policial del interior, pero si no tenés señal de celular o no tenés caminos, bueno, estamos en la misma”, razonó.

En tanto que Julia Perié propuso desarrollar un programa de reparación de caminos rurales en conjunto con los municipios.

Como conclusión principal, Adrián Luna Vázquez, representante de las FARM destacó la buena predisposición de “todos los que se han prestado a venir a conversar con los productores y a exponer sus ideas, exponerse a las críticas y las preguntas. La segunda es el respeto con que se han tratado entre los candidatos y el ministro y con que se ha tratado de parte del productor a los distintos candidatos y a las autoridades que se han hecho presente”.

El dirigente destacó que entre los temas que se propusieron como ejes de políticas de Estado figuran “la seguridad rural, caminos rurales, conectividad canales de comercialización para garantizar precios y defender precios del productor y la conectividad para poder generar arraigo en las chacras”.