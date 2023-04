(Xinhua) - El presidente chino, Xi Jinping, subrayó la importancia de mantenerse firme en la profundización integral de la reforma y la expansión de la apertura de alto nivel en China, e instó a la provincia de Guangdong, que marca el ritmo de la reforma y apertura del país, a tomar la iniciativa en el avance de la modernización china.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones durante una gira de inspección por Guangdong, en el sur del país, entre el lunes y el jueves.

Al señalar que Guangdong es pionera y líder en la reforma y apertura de China, Xi dijo que la provincia tiene una gran importancia y desempeña un papel destacado en la modernización china.

Pidió a la provincia que encabece la profundización integral de la reforma, la promoción de una apertura de alto nivel, el refuerzo de la autosuficiencia y la fortaleza de China en ciencia y tecnología, la modernización de su sistema industrial y la coordinación del desarrollo equilibrado entre las áreas urbanas y rurales y entre regiones.

El lunes por la mañana, Xi visitó una base de maricultura en el marco de un proyecto clave a nivel nacional en la ciudad de Zhanjiang, donde instó a que se preste atención a la seguridad alimentaria en China, un país con una población de más de 1.400 millones de habitantes, y enfatizó la necesidad de utilizar tanto los recursos terrestres como los marítimos.

Xi pidió esfuerzos detallados para desarrollar la industria de crianza, ya que funciona como base para el desarrollo de la agricultura y la acuicultura modernas.

Tal vez te interesa leer: Lula criticó al FMI por “asfixiar” a la economía argentina

Se deben hacer más esfuerzos para desarrollar equipo de acuicultura en aguas profundas y una industria pesquera inteligente, dijo Xi, quien pidió una mayor modernización de la pesca marina.

Xi se refirió a los bosques de manglares ubicados en una reserva natural nacional en Zhanjiang como un tesoro nacional y exhortó a una protección cuidadosa de la misma manera en que las personas protegen sus propios ojos. Hizo hincapié en que se necesitan esfuerzos persistentes para el desarrollo verde, con el objetivo de construir una China hermosa y al mismo tiempo contribuir a la preservación del medio ambiente mundial.

El lunes por la tarde, Xi llegó al puerto de Xuwen, un proyecto clave que facilita el desarrollo colaborativo de Guangdong con la provincia insular vecina de Hainan.

Fue informado acerca de los esfuerzos de Guangdong para mejorar la conectividad regional a través del desarrollo de una mejor infraestructura de transporte y para alinear su desarrollo con el del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

Xi enfatizó el papel del estrecho de Qiongzhou entre Guangdong y Hainan como un portal vital para el desarrollo del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Dijo que el puerto de Xuwen debe convertirse en un centro moderno e integral de transporte acuático y terrestre que conecte a la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y el Puerto de Libre Comercio de Hainan.

Cuando estuvo en el distrito de Xuwen, Xi también visitó un embalse que forma parte de un proyecto de desviación de agua en Guangdong.

China debe tener en consideración las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos cuando impulse la modernización, ya que el país enfrenta los desafíos de recursos hídricos insuficientes y desequilibrados, señaló.

El martes, en la ciudad de Maoming, Xi acudió a una aldea conocida por el cultivo de lichis, una fruta subtropical muy apreciada por los chinos durante generaciones, donde visitó una plantación, conversó con técnicos agrícolas y conoció el funcionamiento de una cooperativa y su función en la promoción de la vigorización de las zonas rurales.

Xi pidió mejorar las tecnologías utilizadas en el cultivo, la conservación y el procesamiento del lichi para impulsar el sector y el turismo cultural.

Al despedirse de los aldeanos, Xi dijo que para avanzar en la modernización de China, es imprescindible avanzar integralmente en la vigorización de las zonas rurales y abordar eficazmente el desequilibrio entre las áreas urbanas y rurales y entre regiones.

Xi añadió que al adherirse al camino de la prosperidad común, se deben asignar más recursos para ayudar a las áreas menos desarrolladas, promover la etiqueta y la civilidad sociales, mejorar el entorno de vida y proteger el medio ambiente ecológico rural para mejorar la calidad de vida de las personas.

El miércoles, Xi viajó a la ciudad de Guangzhou, capital de Guangdong. Visitó la base de manufactura de pantallas LG.

Xi dijo que las fortalezas del mercado de China se harán más evidentes conforme el país acelere la formación de una nueva configuración de desarrollo y mejore aún más el entorno empresarial en medio del contexto de crecimiento económico mundial aletargado.

Expresó la esperanza de que los inversionistas extranjeros aprovechen las oportunidades y logren un mayor éxito empresarial al venir a China, particularmente a Guangdong y a la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

En una inspección a GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd., Xi escuchó informes sobre el progreso de la compañía en la realización de avances tecnológicos y otros trabajos. Durante su visita al centro de investigación y desarrollo del fabricante de automóviles, charló con investigadores, empresarios, empleados y representantes de empresas extranjeras.

La política de reforma y apertura de China se mantendrá sin cambios a largo plazo, afirmó Xi.

Expresó que China está lista para colaborar con cualesquier naciones que estén interesadas en participar en una cooperación de beneficio mutuo para promover la prosperidad compartida y el desarrollo de la economía mundial.

Al subrayar la importancia de la economía real y de la autosuficiencia para un país tan grande como China, Xi dijo que las tecnologías fundamentales en campos clave deben basarse en investigación y desarrollo independientes, mientras que la cooperación internacional también es bienvenida.

China debe fortalecer la educación y la formación de talento para sentar una base sólida para la autosuficiencia y la fortaleza en ciencia y tecnología, señaló Xi.