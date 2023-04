Técnico que debuta en Boca no gana: Almirón se convirtió en el sexto DT en perder en su primer partido

Con la caída frente a San Lorenzo en el marco de la fecha 11 de la Liga Profesional, Almirón se convirtió en el sexto entrenador que se estrena con derrota o empate. El último que arrancó con victoria fue Arruabarrena.

La primera vez de Jorge Almirón al frente de Boca no fue la esperada y mucho menos la deseada. En su bautismo como DT luego de tres encuentros bajo la conducción interina de Mariano Herrón, el Xeneize cayó 1-0 contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y ratificó una racha negativa que viene desde hace varios años: técnico que debuta no gana.

Almirón se convirtió así en el sexto entrenador que se estrena en Boca sin poder sumar de a tres. El último que lo logró fue Rodolfo Arruabarrena, quien reemplazó a Carlos Bianchi a fines de agosto del 2014 y debutó con un triunfazo frente a Vélez en la Bombonera: arrancó perdiendo, pero remontó 3-1 con goles del Cata Díaz, Meli y Chávez.

A partir de ahí, todos los detés que llegaron al Xeneize tuvieron su bautismo con parda o derrota. Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Racing por Copa Libertadores, Gustavo Alfaro igualó 1-1 vs. Newell´s, Miguel Ángel Russo 0-0 frente a Independiente, Sebastián Battaglia 0-0 ante Banfield y Hugo Ibarra cayó 2-1 contra San Lorenzo, mismo rival y resultado que ahora Almirón. Quien, si logró romper la racha, aunque en condición de interino, fue Mariano Herrón: goleada 3-0 a Barracas Central de visitante.

Está claro que nunca es sencillo llegar a un club tan grande como Boca y poner la casa en orden con apenas un par de prácticas. Sobre todo, si el que llega lo hace luego de una seguidilla de malos resultados de sus antecesores, pero la estadística no deja de sorprender.

Lo próximo para el equipo de Almirón será este sábado ante Estudiantes, cuando debute en la Bombonera, y la semana que viene tendrá lugar el estreno en la Copa Libertadores, ante Deportivo Pereyra, también en condición de local.

Almirón: “Hay que tranquilizarse”

Después de su primer partido al frente de Boca, Almirón analizó: “Tenemos que replantear ciertas cosas, hay muchas cosas para hablar, tranquilizarse, sobre todo en la cancha, que hubo mucho nervio hoy. Es difícil analizarlo, porque en la primera jugada viene la lesión de Valdez y de ahí se genera el gol, después fue muy parejo. Hubiese sido justo el empate. Terminar atacando con un hombre menos es una señal, pero los jugadores están dolidos”.

El ex Lanús agregó: “El equipo reaccionó con uno menos, tuvimos situaciones de gol, el equipo arriesgó bastante, crecieron mucho todos, pero no es la idea tener uno menos para reaccionar. En el primer tiempo equivocamos la manera de atacar, lo que no teníamos que hacer no lo hicimos, chocamos, de espaldas… El resultado era importante, no se dio, hay que pensar en lo que viene y reponerse rápido”.

FUENTE: Olé.