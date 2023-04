Rodríguez Varela destacó el crecimiento de Posadas: “Necesitamos estar a la altura de la demanda, como un destino reconocido a nivel nacional”

El subsecretario de turismo de la provincia de Misiones, Ramiro Rodríguez Varela, habló sobre el crecimiento positivo del turismo en la región. Varela afirmó que una tasa de ocupación del 93% durante la Semana Santa es el resultado del trabajo realizado por los sectores público y privado, así como los gobiernos provincial, municipal y nacional.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/04-13-Canal12-Mov-Ramiro-Varela-Posadas-turismo-trabajo-a-futuro-8.35.mp3

Canal 12 – Ramiro Rodríguez Varela

Ramiro, retomemos lo que estabas diciendo sobre el ambiente político y hablemos un poco sobre el turismo en la provincia de Misiones.

Ramiro Rodríguez Varela: Sí, tuvimos un fin de semana fantástico durante Semana Santa, lo cual es resultado del trabajo que se ha hecho. Cuando se analizan los números estadísticos, se puede ver el resultado de las reuniones y la planificación que involucró tanto al sector público como al privado, así como a los gobiernos provincial, municipal y nacional. Uno se siente orgulloso del trabajo que se ha hecho.

Si hablamos del ambiente turístico, el trabajo que se está haciendo en la provincia de Misiones es muy positivo tanto para los turistas como para los residentes.

RV: Sí, tuvimos un 93% de ocupación durante Semana Santa, lo cual es una mejora respecto al año anterior. Vemos que estamos creciendo constantemente, lo cual es energizante. Sin embargo, el desafío es mantener el impulso y ser creativos, generando nuevas ideas e interactuando con el sector privado. Necesitamos trabajar con el Turismo Multinivel de Puerta de Naciones y los diferentes municipios para seguir llenando los fines de semana con actividades y asegurándonos de que los destinos estén sanos y bien equipados para recibir a los turistas. Es importante que los turistas se vayan felices, para que incluso si no regresan, nos recomienden a otros.

Posadas ya está establecida como destino turístico. ¿Qué viene después? ¿Cómo podemos reunir y apoyar a la industria del turismo?

RV: Bueno, creo que tenemos un proyecto que está listo para dar un salto de calidad. Posadas solía ser un destino para personas que pasaban por allí o para convenciones, pero hoy la gente viene a disfrutar de la ciudad y a quedarse en Posadas. Necesitamos estar a la altura de la demanda, como cualquier destino reconocido a nivel nacional o global, como Bariloche, Córdoba, Buenos Aires, Londres, Madrid o Nueva York. Necesitamos desarrollar políticas públicas para destinos de nivel mixto, lo que significa que tanto entidades públicas como privadas trabajen juntas. El equipo del Departamento de Turismo del municipio es excelente, pero necesitamos crear una entidad de nivel mixto que involucre a ambos sectores. De esta manera, podemos integrar el desarrollo del destino y llevarlo al siguiente nivel.

Personalmente, ¿Cómo podes contribuir al municipio en el sector turístico? Con las ideas y proyectos que tienes, después de haber explorado Posadas de cabo a rabo, ¿Cómo implementarías todas esas ideas en una agenda activa?

RV: En efecto, la entidad de nivel mixto es el espacio para el desarrollo. Puedo contribuir desde una perspectiva técnica, como lo hago para la provincia, y en Iguazú, donde hay una entidad de nivel mixto. En este caso, lo haría desde el Concejo Deliberante, donde estoy postulándome como candidato a concejal. Presentaríamos una ordenanza para crear la entidad y luego comenzaríamos a construirla. Es un proceso; no se puede abrir una oficina de la noche a la mañana y tener lista la entidad de nivel mixto, sino que es convocar a las partes, es darle el cuerpo al desarrollo, que es algo en lo que ya venimos trabajando en el equipo técnico, así que creo que es el momento de hacerlo, creo que Posadas está en un momento bisagra, donde si nosotros no lo aprovechamos, podemos mantener este crecimiento sostenido que tenemos, y no estancarnos por ahí en un momento donde sí, estamos generando la promoción afuera, está viniendo mucha gente, pero la oferta que tenemos acá llegó a su techo, y como empieza a sobrar gente que ya no tiene donde ir, ahí se va a generar un derrame e irán a parar a los destinos cercanos, pero se perderán de estar en Posadas.

Ramiro, ¿podrías contarme cuáles son los principales ejes de su campaña?

RV: Estamos trabajando duro en escuchar a los vecinos. Comenzamos temprano este año, armando nuestra oferta electoral y recorriendo muchos puntos diferentes de la ciudad para tener reuniones más personalizadas. Entendemos que leer encuestas no es suficiente para entender los problemas y necesidades de la gente. A veces, las encuestas pueden no reflejar la realidad de cada vecino. Por eso, hemos estado escuchando activamente a los vecinos de diferentes partes de la ciudad para entender sus necesidades y preocupaciones. Esto nos ha llevado a presentar proyectos basados en la escucha que hemos hecho en distintas partes de la ciudad. Algunas de estas propuestas ya han sido adoptadas por otros partidos políticos y candidatos, lo que me enorgullece. Nuestro objetivo es dejar una marca y que estos proyectos realmente se lleven a cabo, porque son nuestros, pero también son de la gente.

Tal vez te interese leer: Posadas tuvo un movimiento económico superior a los $130 millones de pesos en Semana Santa

¿Crees que el turismo tecnológico podría ser el futuro del turismo en Misiones o en Posadas en particular, especialmente con el proyecto de Silicon Misiones?

RV: Creo que fui pionero en este tema. Hace dos semanas organizamos el segundo foro regional de sustentabilidad turística, donde fue un encuentro, la región turística acá nuestra incluye las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe, Santa Fe fue la única que no pudo participar de este, pero había representantes de todas estas provincias y del Ministerio de Turismo, Deportes y Nación del área de sustentabilidad, y lo hicimos en el Zoom del cuarto piso del Centro de Conocimiento. En este foro se habló también sobre Silicon Misiones. Cada vez que mencionamos Silicon Misiones o mostrábamos las instalaciones, las personas quedaban impresionadas. Yo tuve una idea brillante en ese momento y le dije a uno de los funcionarios de Silicon Misiones que podríamos organizar un paseo guiado porque tenía a muchas personas de distintos lugares del país impresionados con el lugar. Una chica de Silicón Misiones nos guio en un recorrido por todas las instalaciones y muchos de los funcionarios de Nación que asistieron al foro decidieron quedarse en el centro de coworking antes de tener que tomar su avión. Fue una experiencia increíble y estoy seguro de que el turismo tecnológico tiene un gran potencial en Misiones y en Posadas en particular.