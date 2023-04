Rodríguez Larreta salió al cruce de Aníbal Fernández

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y otros dirigentes de JxC y de otros espacios salieron al cruce del ministro de Seguridad, quien manifestó que, si en las próximas elecciones gana la oposición, “habrá calles regadas de sangre y de muertos”.

Los dirigentes de la oposición salieron al cruce del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por sus recientes declaraciones sobre un eventual triunfo opositor en las próximas elecciones presidenciales. “Va a haber calles regadas de sangre y muertos”, lanzó el funcionario. “Ni sangre ni muertos. Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más”, lo cruzó desde su Twitter Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y presidenciable de JxC.

En la misma línea, Patricia Bullrich, titular del PRO y candidata a presidenta de JxC, se refirió a cifras en materia de seguridad sobre su gestión como ministra del área en la presidencia de Mauricio Macri. “En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández”, señaló Bullrich y azuzó: “Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo”.

Por su parte, el senador radical y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recordó que Aníbal Fernández “fue capaz de decir que la inseguridad era una sensación”. Y agregó, en una publicación en su cuenta oficial de Twitter: “No me extraña que un negador compulsivo esconda el mayor logro de su gestión: llenar las calles de sangre y muerte”.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica sostuvo en declaraciones a Infobae que “las amenazas de Aníbal Fernández son una nueva muestra de su accionar violento y brutalidad”. Y señaló: Su constante verborragia y ramplonería son una amenaza a la convivencia pacífica en Argentina”. Ferraro catalogó a Fernández como “un chupamedias del jefe de turno, que solo puede ofrecer palabrería y ocurrencias para la televisión, pero es uno de los responsables del aumento de la violencia, inseguridad y narcotráfico en los últimos 20 años en nuestro país”.

Las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación fueron anoche, en una entrevista con Gustavo Sylvestre, en C5N. Allí, el periodista le consultó por la interna de JxC y las propuestas de gobierno que un grupo de candidatos a presidente de la oposición había hecho ayer en un evento en la Sociedad Rural.

Al respecto, Fernández advirtió sobre las consecuencias que podrían tener un eventual triunfo de los sectores más duros de la oposición en las próximas elecciones nacionales. “Lo que se puede ver es quiénes van a competir contra quiénes. Vemos un grupo de gente que tiene cero formaciones, con vocación por el agravio y por lastimar. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno”, disparó el funcionario nacional.

Las palabras del titular de la cartera de Seguridad apuntaron directamente contra las propuestas del libertario Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y contra el sector que representa Patricia Bullrich, titular del PRO y precandidata a la presidencia. Pero también englobaron a las ideas de JxC.

“Durante toda la vida han llegado a las gestiones como una izquierda perfumada. Votaban por izquierda y gobernaban por derecha. En algún momento se rompe ese esquema y se presentan a cara descubierta, con esas ideas que son absolutamente esquizofrénicas y sin ningún pensamiento. Ningún criterio que proteja a un país de un montón de cosas importantes que tiene que proteger para seguir creciendo y aspirar a tener una movilidad social ascendente”, manifestó el funcionario.

Hernán Lombardi, diputado nacional del PRO y dirigente cercano a Bullrich y a Macri, sostuvo que Aníbal Fernández “intenta chantajear al pueblo argentino con amenazas. Quiere condicionar al cambio. No lo va a lograr”. Mientras que Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal del Gobierno de la Ciudad y armador político larretista, consideró “lamentables” los dichos del ministro de Seguridad. “Si no se excusan por el pasado, intentan meter miedo a los argentinos para su futuro. Estas amenazas no hacen más que atentar contra nuestra democracia. No lo vamos a permitir, este año se les termina”, lo cruzó Macchiavelli.

Desde Confianza Pública, la diputada nacional Graciela Ocaña se sumó a los cuestionamientos por el comentario del funcionario de la Casa Rosa. “Eso suena a extorsión y se parece mucho a una amenaza. Va a tener que esforzarse más porque la gente ya sabe que las calles están HOY regadas de sangre debido a su lamentable ineficiencia”, opinó la ex ministra de Salud de la Nación.

En el contexto de sus declaraciones, Fernández analizó que el plan económico que proponen algunos sectores de la oposición más duros requerirá la intervención de las fuerzas de seguridad. Para el ministro, algunas medidas económicas ponen en juego el orden público. “Todo lo que propone la derecha saldría únicamente por represión”, aseguró el titular de la cartera de Seguridad.

Maximiliano Abad, legislador bonaerense y presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, también repudió los dichos de Fernández. “El delito y la impunidad son la matriz del kirchnerismo cuando le toca gobernar. A partir del 10 de diciembre, vuelven a ser oposición”, expresó el dirigente radical en respuesta a Infobae y sentenció: “No nos asusta, Ministro. Los argentinos vamos a volver a vivir en paz”.

“Da pena y enoja leer este tipo de comentarios del kirchnerismo. En vez de llevar paz a la gente, transmite miedo. Los argentinos sufrimos la inseguridad y su falta de gestión todos los días”, cuestionó Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura porteña. “Están perdidos y sin rumbo. Hace falta una política de seguridad en serio. No la tuvieron en toda su gestión y los resultados están a la vista”, agregó el legislador.

