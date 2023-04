MisionesDigital2023 | Caso Piporé: cómo hablar a los clientes para alcanzar los objetivos

Otra de las ponencias que se llevaron a cabo en el evento de comercio electrónico más grande de la región, el Misiones Digital 2023 con Misiones Online como media partner, fue la del caso Piporé.

En dicha oportunidad, Silvio Leguía, gerente comercial de la empresa y Silvia Gastelaars directora de Señaletik, servicio integral, creativo y profesional de Marketing y Cartelería, se refirieron a «la importancia de cómo hablar a los clientes para alcanzar los objetivos», durante el Misiones Digital 2023.

Piporé es una cooperativa, es decir que los propios productores son los dueños y socios, que existe desde 1930, y desde 1960 tiene la marca comercial. Según Leguía, la empresa cuenta con presencia nacional y con un fuerte liderazgo en La Patagonia y es una de las más grandes exportadoras de Argentina.

Sin embargo, aclaró que es importante tener en cuenta que la yerba mate es un sector superpoblado, con competitividad y con consumidores muy fieles.

«Querer crecer, y pasar a ser la marca más elegida es un desafío y ahí es donde hay que agudizar el ingenio, la creatividad y desarrollar estrategias» dijo.

Por ello, en 2018 decidieron llegar a los lugares dónde su marca no era conocida o dónde no se comercializaba y consumía la marca Piporé. Así, empezaron a aumentar su presencia online, ya que «no es común que los alimentos se compren online», explicó.

En este sentido, durante la disertación Leguía enfatizó en la importancia de comprender que el comercio electrónico es una «pata» más de la estrategia comercial, por lo que no puede estar desalineada con el objetivo de la compañía. Comprendiendo esto, fue como la empresa al buscar modernizarse, cambiar la imagen, entre otros objetivos, ingresaron al e-commerce, es decir, a la venta de productos por internet. «Fue una rareza porque la gente no compra yerba online» dijo Leguía.

Aun así, decidieron trabajar la tienda online con especialistas en el tema, que los orienten y enseñen cómo explotar esa tienda, como por ejemplo vendiendo productos y accesorios específicos allí, como termos, mates y bombillas.

Por su parte, Silvia Gastelaars resaltó el trabajo en equipo. «En Piporé tenemos una agencia externa y personal interno, trabajamos las redes sociales, anuncios en google, como búsqueda, banners y YouTube» contó. Y además, utilizan mucho el email, y el WhatsApp marketing, creando flyers y contenido que luego son compartidos por los propios socios o grupos de personas.

En cuanto a la difusión, Gastelaars explicó que los flyer son planificados y se adaptan a las redes. Además, contó que trabajan con influencers y embajadores de la marca.

Canales

Los canales se fueron activando a medida que estaban seguros de poderlos atender. Es decir, adaptando los recursos. Además, Gastelaars dijo que trabajan con el Buyer Persona, que es la representación ficticia de tu cliente ideal. «Nos sirve para identificar qué queremos comunicar y cómo lo vamos a hacer acorde al perfil de la marca o empresa».

El Buyer Persona está basado en datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de los clientes, así como en una creación de sus historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones.

En este sentido, Leguía manifestó que esta estrategia va evolucionando con el tiempo. «Hoy se le habla a un público completamente diferente al de hace unos años».

Y Gastelaars dijo que cuando uno identifica un Buyer Persona o varios, quiere decir que «es el perfil al que apuntas la mayoría de las estrategias que haces, el segmento de interés» pero no se deja afuera a nadie, sino que se trata de un modo de organización.

Los ponentes contaron que utilizan mucho las redes sociales, sobre todo como vía de entrada para la tienda online, ya que el consumidor está en distintos canales.

Recomendaciones a empresas

A quiénes están por iniciar su canal o lo quieren potenciar, recomiendan la gestión de e-commerce, ya que no puede ser algo aislado, sino que debe ser parte de una estrategia, de esta manera todo se va potenciando entre sí. Un error común es querer implementarlo porque sí, aseguran los profesionales. «Cómo saber si me está yendo bien si no sé qué quiero lograr» dijeron. Es decir, que es necesario tener un plan comercial claro.

Por último, resaltaron el trabajo en confianza entre Señaletik y Piporé para generar contenido de calidad y recomendaron, tener objetivos definidos para el canal comercial y armar un buen equipo, o una persona asignada a cada rol. Además, contratar a asesores y, sobre todo, «reconocer que uno solo no puede hacerse cargo de todo».