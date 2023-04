Misiones: por una multa descubrió que era dueña de un vehículo clonado

Silvia es una residente de una zona rural cercana a Bernardo Irigoyen, Misiones, Argentina. Descubrió hace un año que era dueña de un vehículo clonado, que tenía el mismo número de patente que su propio automóvil, y estaba registrado a su nombre. Por lo tanto, cualquier cosa que sucediera con el automóvil clonado, ya sea buena o mala, también sería su responsabilidad.

Santa María de las Misiones – Silvia

¿Sos de Bernardo Irigoyen, Silvia?

Silvia: Sí, soy de allí, específicamente del paraje Dos Hermanos, que pertenece a la localidad de Bernardo Irigoyen.

¿Puedes contarnos cómo te diste cuenta de que tu auto había sido clonado? Creo que todo comenzó con una multa de tráfico.

Silvia: Sí, es cierto. Mi licencia de conducir estaba a punto de vencer, así que fui al sitio web de Monitoreo de Tránsito de la Provincia de Misiones y encontré una multa de tráfico. En ese momento, contacté a alguien para obtener toda la información que necesitaba para comunicarme con alguien que pudiera arreglar un plan de pago. Entonces comenzamos a hablar, y me dieron información que no coincidía con mi realidad. Primero, dijeron que era en la Ruta 105, que nunca uso, y en segundo lugar, que el vehículo era blanco, mientras que mi auto es rojo. Así que les dije que su información era incorrecta. Luego me pidieron que les enviara una foto del vehículo, y en base a eso hice un informe. Tengo el informe aquí; es un informe penal por placa de matrícula o vehículo clonado. Bueno, ese informe fue enviado al departamento de multas, y cancelaron la multa. Pasó algún tiempo, eso fue el 26 de mayo del año pasado. Este año tuve que hacer la inspección técnica, que fue el 8 de febrero, y la gente de VTV me dijo que mi auto era válido. Y de nuevo, les dije que tenía el certificado, y me dijeron que expiraría ese día. Y gracias a eso, me dieron el papel porque había otro auto y los datos no coincidían porque había otro auto que era válido y tenía los mismos datos y tu nombre, es decir, ese es mi susto. No es solo un auto con el mismo número de patente, sino que esa persona está usando mi nombre.

¿Qué medidas legales has tomado? Por ejemplo, ¿Qué sucede si ese auto clonado se usa para robo, tráfico de drogas? ¿Terminarás involucrada en el caso?

Silvia: Sí, desafortunadamente, ese es el caso. Eso es lo que me dijo la policía, e incluso si fuera una persona femenina, tendrían que arrestarme para verificar la identidad. Así que, para mí, es todo nuevo; soy muy ignorante en el tema, tal vez cometa errores cuando hable porque no es lo mío. Sí, y estoy a la deriva, esa es la palabra, porque presenté la denuncia, y nuevamente me dijeron que no, no es delito, me dicen que necesitamos pruebas. Y bueno, me fui hasta la agencia, primero a la agencia de Toyota, que es la agencia donde saqué el auto cero kilómetros porque bueno, si se compra de otro hay una posibilidad que pase eso, pero sacado de una agencia donde ellos gestionan las patentes, bueno, fui hasta la agencia y les dije, necesito saber que este auto de este color está en su sistema. Y bueno, hasta ahí estaba todo bien, voy a esta gendarmería, voy al registro de automotor, no corresponde al Dorado, sino que corresponde a San Pedro. Y en la gendarmería me dicen, nosotros señora con todo lo que usted tiene acá no podemos hacer nada porque necesitamos la orden del juez. Justamente me encargue de todo por lo que hablamos anteriormente, que por cualquier cosa, un accidente, cualquier cosa que sucediera con el vehículo, la que iría presa soy yo. A mí me iban a detener porque soy la titular de esos dos vehículos.

¿Y se sabe dónde puede estar circulando ese otro auto?

Silvia: Sí, sí, incluso bueno, ahí empezó toda la investigación. Cuando me dijeron que podría pasar todo eso, vuelvo, me comunico nuevamente con lo de la VTV, ellos me pasan la foto del vehículo, que después les puedo pasar a ustedes también. Y coincide que tienen la misma patente, pero de diferente color. El mío es un Etios Cross y el otro es un Etios Blanco. Y bueno, con eso hago la denuncia para que sea una denuncia penal formal, que es la segunda denuncia que hice. Y con eso pasó a ser un, acá dice, sumario judicial. Con este sumario judicial yo puedo transitar normalmente por la ruta sin que nadie detenga el auto. Aparte también de mis gastos, aparte de que tuve que ir San Antonio, al Dorado, transitar todo esto, cubriendo yo sola mis gastos. Me pidieron un informe de estado de dominio, que también tuve que pagar un gestor. Y pagar hoy por hoy un A12, que también todo es nuevo para mí, que sale 5 mil pesos, para que se pueda transitar libremente con mi auto sin que me detengan.

Silvia, y este otro vehículo, ¿ya tendría que tener un pedido de captura? ¿Lo estarán buscando? ¿Consultaste eso?

Silvia: Y hasta ahora no me dan ningún tipo de información. La policía quedó en comunicarse con el juez que corresponde, Dos Hermanas corresponden justamente a San Pedro. Y hasta ahora no hay nada. Mi preocupación es que pase el tiempo y que este vehículo se pierda, porque ahora el 29 de este mes vence su VTV. Porque según lo que yo estuve viendo desde la foto que ellos me enviaron, el hizo una verificación técnica en Apóstoles y también en Capioví.

Los dos son Toyotas, pero se modifica el modelo que tiene Silvia y esta otra persona que, bueno, ¿usted sabe quién es? ¿Tienen indicios de quién puede ser?

Silvia: No tengo idea. Lo único que tengo es, vi en esa foto que es un hombre el que maneja. Y cuando estaba en la verificación técnica y me dicen que estaba vigente, le pido para ver la foto. Y bueno, me muestran y es eso nomás lo que se ve. Y lo que a mí, la verdad que es como miedo, no sé, es una mezcla de sentimiento horrible de saber que dice, que está a mi nombre ese auto, con mi DNI, con todos mis datos. Y que en cualquier momento se cometa algún error, no sé si esa persona está sabiendo de eso, creería que sí, porque se está usando mi nombre. Es totalmente intencional.

Lo que debe haber cambiado su vida en los últimos meses, ¿no?

Silvia: Sí, sí, no pude salir, me quedé en mi casa porque la gendarmería incluso me dijo, puede ser una mafia y si saben que estás publicando, estás haciendo este movimiento. La zona de verdad de Bernardo Irigoyen, que es una zona muy difícil de vivir debido a la violencia, debido a todo, a la frontera, ¿no? Entonces, bueno, así estoy, en una situación de que no sé qué hacer, hice todo lo que pude, lo que estaba a mi alcance, gasté, tengo los papeles y bueno, por lo menos tengo la conciencia tranquila de que si transito por la ruta, tengo las denuncias para demostrarles que el auto que estoy en este momento es mío, no es de otro.

¿No hay chances en el registro de la propiedad de cambiar el dominio, de cambiar la patente?

Silvia: Y no sé, no, no, la verdad que hasta acá llegó lo mío, me fui, como digo, en mi total ignorancia, me fui a la agencia primeramente a pelearle a ellos porque, o sea, tardé cuatro años en pagar un vehículo para que después me pase todo esto y cuando me dicen que por ahí se llega a pasar algo en el otro vehículo y que a mí me van a detener es desesperante, no sé qué hacer.