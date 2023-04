Histórico dirigente de Juntos por el Cambio de Misiones reconoce que esa fuerza está perdiendo muchos dirigentes por peleas internas

El diputado provincial Jorge Ratier Berrondo, expresidente del PRO en Misiones, consideró que ese partido fue “tomado por la interna nacional” y eso le quitó las ganas de participar a muchos dirigentes. “Tenemos que revertir esto o nos vamos a quedar como un espacio para unos pocos”, dijo.

El diputado provincial, quien es uno de los principales referentes del PRO en la provincia, expresa una opinión que sostienen muchos dirigentes dentro de Juntos por el Cambio, pero que no tantos se animan a expresar públicamente. Habla del hartazgo que generó el traslado a escala provincial de una interna sin cuartel que se dirime en la cúpula nacional del frente opositor.

En diálogo con la emisora Radio News, Ratier indicó que desde fines del año pasado en misiones el partido fue tomado por la interna nacional. “Hay un sector que trabaja con un candidato (nacional) y otro que trabaja con otro. A nivel local se inició una batalla anticipada por el poder que debería ser en las PASO, se coló la interna nacional en la elección provincial y eso termino alejando a los que entendemos que esta diferencia no debería existir, nos quitó las ganas de entrar en una pelea que no sentimos nuestra. Fuimos perdiendo un montón de dirigentes, tenemos que revertir esto o nos vamos a quedar con un espacio para unos pocos, esa es mi crítica, no tengo sed de protagonismo”, afirmó en declaraciones a Radio News.