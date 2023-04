El primer paso que tienes que dar es identificar cuál es la emoción que estás sintiendo (tristeza, ira, miedo, melancolía, angustia, enojo) y preguntarte: ¿qué experiencia o pensamiento creó ese estado emocional?, ¿de dónde viene?, ¿por qué estoy sintiendo esto ahora?

Dice Humberto Maturana: “no existe un momento de neutralidad emocional. La cuestión es determinar la forma en que impactan en nuestro comportamiento”.

Por lo tanto, el segundo paso es que una vez identificada la situación o el pensamiento, reconozcas que, si pudiste crear con tu mente ese estado emocional, también lo podes cambiar. Si, ese es tu poder, ya lo hiciste una vez, ahora podés volver a hacerlo de manera que te provoque una emoción placentera… En este paso quizás aparezcan pensamientos que te limiten, pero esos juicios no son útiles. No sirve de nada seguir juzgándote o juzgando a otras personas.

Culparte por algo que hiciste o que no hiciste, criticar a otra persona por algo que dijo o condenar a un ser querido porque no se comportó como esperabas, es una carga que podés soltar ahora.

Podés aprender a mirar diferente la misma situación, podés buscar (y encontrar) la intención positiva, lo que aprendiste, lo que ganaste, aumentar tu estado de consciencia.

Y es fundamental que lo acompañes desde el cuerpo (haciendo actividad física, saliendo a caminar, bailando, acompañarlo con la postura) y también desde el lenguaje, poder verbalizarlo, ponerlo en palabras acompañará a que vayas saliendo de esa situación

Lo siguiente es preguntarte si preferís tener razón y seguir generando esas emociones que te desagradan o estar en paz.

Cuántas veces nos quedamos en ese lugar de “sabelotodo” de esperar plantado en una postura a que el resto reconozca que es como yo digo y punto.

El último paso es profundizar en la emoción que sentís ahora después de haber dado el paso de salir de esa que te cerraba posibilidades, te llevaba a otras más densas y te impedía salir de ese lugar de víctima en el que habías decidido quedarte.

Como dice Pablo Vázquez Kunz, «Observa qué hay detrás de la emoción actual, seguramente encontrarás más. Lo importante es que no luches por un momento con la emoción. No te resistas. No busques sentir algo mejor, solo permítete sentir tal como es.

Empezarás a sentir alivio e incluso paz detrás de esa emoción de dolor.

¿Por qué hay paz detrás de las emociones que rechazamos? Porque la paz es nuestra esencia.

Cuando dejamos de luchar y nos abrimos a las emociones, estas se disuelven y podemos sentir lo que hay siempre en la esencia de nuestro ser que es: PAZ.

Y a vos, ¿cómo te va con esto? Después de haber leído la nota, ¿pudiste reconocerte en alguno de éstos puntos? ¿Crees que es posible? ¿Te gustaría aprender más sobre las emociones y cómo gestionarlas cuando las que sentimos nos impiden avanzar?

Ester Inglese

Coach Ontológico Profesional

Socia AACOP 6580

Coach de Prosperidad en Formación

