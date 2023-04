La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) se encuentra a punto de celebrar un hito histórico en la educación pública, cumpliendo 50 años desde su creación. Por este motivo, la institución ha preparado tres días de celebración destinados a toda la comunidad los días 12, 13 y 14 de abril, con sede en el campus universitario.

El aniversario contará con una amplia variedad de actividades para recordar y valorar cada paso en el recorrido de la casa de estudios. Entre ellas se destacan, descubrimientos de placas, conversatorios sobre la evolución de los posgrados y casos de éxito en la historia del instituto, así como también se presentará la formación docente en su trayectoria educativa en la universidad y el lanzamiento de una feria de emprendedores.

Durante estos 50 años, la UNaM se ha convertido en una referencia en la formación universitaria. Con seis unidades académicas, la institución cuenta con una propuesta académica amplia y con oportunidades de crecimiento personal y profesional, accesibilidad y graduación para las primeras generaciones de familias en la educación superior.

Desde su creación, la UNaM ha visto graduarse a cerca de 25 mil estudiantes, además de formar a 9.299 investigadores, 5.223 mujeres y 4.076 hombres. A lo largo de su trayectoria, 1.733 docentes formaron parte de su historia, y 712 no docentes integraron la institución.

Actualmente, la UNaM ofrece 142 carreras distribuidas en 31 pregrados, 60 carreras de grado y 51 posgrados, con 27.688 estudiantes activos, 17.300 mujeres y 10.388 varones. Además, se encuentran vigentes 164 proyectos de investigación y, en el 2022, se graduaron 788 mujeres y 403 varones, totalizando 1.191 estudiantes.

La UNaM es una universidad pública y gratuita que apuesta por la educación de calidad, la investigación y el desarrollo, y se encuentra vinculada con la sociedad y en permanente crecimiento. Este aniversario invita a reflexionar sobre su historia y memoria para seguir creciendo juntos en la educación pública.

En este marco, la rectora Alicia Bohren, manifestó que cuentan con una amplia oferta de carreras de pregrado, grado y posgrado, así como una expansión en infraestructura y territorio donde la UNaM se ha consolidado como una institución de referencia en la provincia de Misiones.

¿Cuál es la historia de los primeros 50 años de la Universidad Nacional de Misiones?

La historia de los primeros 50 años de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) es una historia de presencia territorial y reconocimiento a todos aquellos que contribuyeron a su creación y gestión. Fue creada el 16 de abril de 1973 como parte del plan TAQUINI junto con otras 13 universidades nacionales. Estoy orgullosa de representar a nuestra universidad en este cincuentenario.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la universidad?

Estuve un periodo completo y fui reelecta en julio del año pasado por otros cuatro años, así que estoy actualmente como rectora y me toca transitar este cincuentenario.

¿Qué actividades se están organizando para celebrar el cincuentenario de la Universidad Nacional de Misiones?

La Universidad Nacional de Misiones, junto con todas sus dependencias, facultades y escuelas, está organizando una semana de actividades, siendo el acto central el próximo miércoles a las 9. Se espera la visita de autoridades y referentes nacionales que disertarán sobre distintos temas de interés para la comunidad, en un evento abierto a toda la sociedad.

¿Cuántas carreras ofrece actualmente la universidad?

Actualmente la universidad ofrece 60 carreras de pregrado y grado, así como más de 50 carreras de posgrado. Tiene 26 mil estudiantes y este año se registraron 8.500 ingresantes. Además, se han incorporado carreras nuevas como Arquitectura, Desarrollo de Urbanismo, Profesorado en Ciencias de la Educación, Tecnicatura en Gestión Pública Económica, Ingeniería Mecatrónica y Licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecoregional en Eldorado, entre otras.

¿Cuáles son las nuevas carreras que se están tramitando para obtener el reconocimiento y validez nacional de los títulos?

Actualmente se están tramitando cinco propuestas de carreras de pregrado, que se están realizando en colaboración entre dos dependencias. Estas carreras abarcan áreas como mantenimiento forestal industrial, formación del cuidado de las personas, indumentaria y moda, etiquetado y alimentos. Se espera obtener la información concreta y socializarla en un futuro cercano.

¿Cuál es la carrera con mayor demanda en la Universidad Nacional de Misiones?

La carrera de Enfermería es la que tiene casi mil ingresantes, pero en general, hay otras carreras como Arquitectura, Ingeniería en Computación, Farmacia, Bioquímica, Agronomía, Guardaparque, Contador Público, Licenciado en Administración Pública, entre otras, que también son muy demandadas en las distintas facultades de la universidad.

¿Cómo se ha expandido la universidad en términos de infraestructura y territorio?

La Universidad Nacional de Misiones tiene una organización descentralizada con tres regionales ubicadas en Oberá, ElDorado y Posadas. Además, existen carreras de la Facultad de Exactas en Apóstoles, Puerto Rico, y San Vicente, y carreras de la Facultad de Ciencias Forestales en San Vicente.

Acerca de licitación de obras también, ¿cómo vienen avanzando con eso?

Este año se adjudicó una obra muy importante aquí en el campus que es el Instituto de Doble Dependencia de la Universidad del CONICET, donde hay dos institutos, el Instituto de Materiales de Misiones y el Instituto de Investigaciones Subtropicales, aquí de Biología Subtropical Nodo Posadas. Este es un edificio de casi 3.000 metros cuadrados que va a permitir trasladar grupos importantes de docentes e investigadores de las facultades de Ciencias Exactas al campus.

En el mismo sentido, el Instituto de Biología Subtropical Nodo Iguazú abre la licitación el 8 de mayo, con una obra de 2.400 metros cuadrados. Este va a ser un centro interinstitucional de investigaciones subtropicales en alianza con la Administración de Parques Nacionales, que va a estar ese edificio en parques nacionales.

Las dos son financiadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación dentro de la Ley de Financiamiento de Obras y de Ley de Financiamiento del Conocimiento, que también tiene el aval de la provincia de Misiones.

¿Cómo fue la obtención del financiamiento a través del programa Construir Ciencia?

Quiero agradecer al gobernador, Oscar Herrera Ahuad y a Nicolás Daviña, que es el presidente de la Agencia Misionera de Innovación, quienes nos avalaron los proyectos estos que vienen financiados por el programa Construir Ciencia, y son fondos muy muy importantes, más de mil millones en el campus y casi 700 millones en Iguazú. Por otro lado, tenemos la obra de infraestructura, que es financiada por Obras Públicas y el Ministerio de Educación, que es el módulo de la Facultad de Arte y Diseño, que se abrirá el 9 de mayo.

Para un futuro, ¿qué se busca trabajar en la universidad?

Como política en el Plan de Desarrollo Institucional queremos consolidar el campus aquí en Posadas y en este sentido también queremos que la Facultad de Humanidades venga al campus. Sus autoridades están trabajando con el equipo de infraestructura de la universidad para ir armando sus proyectos.

Después tenemos la creación de comedores en la regional Oberá. También hay distintos proyectos, que esa es la obra que ya está próxima a finalizarse. La Secretaría Política Universitaria tiene un banco de obras, entonces nosotros tenemos que armar todos los proyectos y presentarlos para que cuando haya algún financiamiento poder ser incluidos dentro de esa convocatoria.

Por otro lado, estoy muy agradecida con la Secretaria de Infraestructura y Recursos Humanos de la universidad, que es la contadora Liliana Riveros y el director de construcciones, que es el arquitecto Eduardo Octavio y su equipo, debido a el gran trabajo que han realizado.

Detrás de la universidad hay un grupo enorme de profesionales trabajando también. ¿Cuántos son?

Somos más de 2.000 docentes y más de 600 no docentes que son parte del engranaje que trabaja día a día y permite prestar no solamente los servicios educativos sino investigaciones, prevención, transferencia, política de inclusión social, porque tenemos no docentes que trabajan en el comedor, que atienden los albergues, que se ocupan de las becas. En fin, hay un equipo importante que trabaja y se compromete con nuestros jóvenes. Y en este sentido también tenemos todas las otras actividades extracurriculares como ser las actividades deportivas, las actividades recreativas y culturales que se desarrollan en distintas dependencias de nuestra universidad.

¿Qué actividades específicas están planeadas para el acto central del cincuentenario de la UNaM y quiénes están invitados a participar?

Tenemos el acto central miércoles 12 a las 9 de la mañana, así que invitamos a todos los ex estudiantes, a los graduados, a los ex jubilados y jubiladas de todos los claustros para venir a compartir el acto del cincuentenario, porque cada uno ha contribuido a la construcción de nuestra universidad y a participar de todas las jornadas y los eventos que tenemos previsto en esta semana. Además, el día domingo vamos a tener una maratón en la Costanera, en la que pueden participar todas las familias.